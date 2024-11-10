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青少年吸電子煙比例增 高市推「煙勿瀰漫」桌遊防制煙害

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市衛生局為維護青少年健康，讓青少年了解菸害相關政法令及知識，今天舉辦菸害防制桌游「煙勿瀰漫」成果發表記者會。記者王勇超／攝影
高市衛生局為維護青少年健康，讓青少年了解菸害相關政法令及知識，今天舉辦菸害防制桌游「煙勿瀰漫」成果發表記者會。記者王勇超／攝影

根據國民健康署青少年吸菸調查結果，國中生與高中職學生吸食電子煙的比例成長，高市衛生局為維護青少年健康，讓青少年了解菸害相關政法令及知識，製作菸害防制桌游「煙勿瀰漫」，今天在Le phare共享空間新左營館舉辦成果發表記者會，由多位學生體驗遊玩，希望讓青少年遠離菸品危害。

高市衛生局副局長王小星說，根據國民健康署每兩年一次的青少年吸菸調查結果，全國青少年吸食電子煙的比例有在增長，國中生吸食電子煙的比例從1.9%上升到3.9%，高中職學生從3.4%增加到8.8%，增長幅度相當大。

今天有多位高中職、國中學生，在記者會上體驗「煙勿瀰漫」桌游的遊玩過程，歡笑聲此起彼落，場面熱鬧有趣。衛生局說，青少年容易受到媒體及同儕影響，誤認抽電子煙不會有菸癮，甚至誤認抽菸才是酷的特徵。

針對青少年對菸品的迷思，衛生局透過創意桌游，宣導菸害防制的重要性。這款遊戲模擬各種可能涉及菸害的場景，藉由不同情境及選擇，讓每一個決策都會產生不同結果，搭配深入淺出的衛教說明，讓青少年在遊戲中學會如何面對誘惑及菸品危害。

高市衛生局長黃志中說，菸害防制法修法新規定，除了納管加熱煙及載具，也全面禁止電子煙，更將全國禁止吸菸年齡從18歲提升到20歲。透過桌游的方式，讓菸害防制宣導不在只是枯燥乏味，而是可以充滿樂趣的挑戰。

衛生局除了分送「煙勿瀰漫」桌游給高雄市的國高中學校之外，另贈送給高雄市立圖書館及中華民國遊戲教育協會，期待這款桌游能讓青少年建立正確的菸害防制觀念，進而遠離菸品危害。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

桌遊 衛生局 電子煙 高雄市

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