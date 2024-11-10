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高雄市長綠營五搶一 邱議瑩批柯志恩、林岱樺搶毛小孩票

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委林岱樺今天參加犬貓認養活動，關注毛小孩健康問題。圖／林岱樺服務處提供
立委林岱樺今天參加犬貓認養活動，關注毛小孩健康問題。圖／林岱樺服務處提供

民進黨下屆高雄市長提名五搶一，勞動部前部長許銘春今天率先成立市長競選辦公室，立委邱議瑩把砲火瞄準藍營柯志恩，主動為同黨同志許智傑發聲，嗆聲柯「不太厚道」，另位立委林岱樺則參加犬貓認養活動，關注毛小孩健康問題。

2026高雄市長選舉，民進黨立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆，以及曾任高雄市府副市長的勞動部前部長許銘春表態爭取黨內提名。

許銘春8月20日宣布投入民進黨高雄市長黨內初選，雖然最晚表態，卻是最早成立競選辦公室。許銘春說，她要以三無（無官位、無資源、無樁腳）打一場「三有」（有願景、有經驗、有衝勁）選戰，公開徵求海報牆，以小海報迎戰對手的大看板。

立委邱議瑩針對國民黨立委柯志恩受訪說「許智傑哭4次才贏2萬票」的說法展開反擊，反批柯志恩的說法不太厚道。邱議瑩說，許智傑在鳳山深耕許久，對地區和選民、感情深厚，也是非常真性情、不做作的政治人物。

另名立委林岱樺今天上午前往岡山寵物公園參加犬貓認養活動，林岱樺表示，她將會持續推動「國家犬貓血庫」與增加寵物戶外運動空間，讓高雄成為更又善寵物的城市。

針對許銘春率先設競選辦公室，邱議瑩說，大家共同為高雄努力是好事。林岱樺也祝福許部長成立辦公室，強調「我們從過去、現在到未來，都是好姐妹，也一起為勞動人權努力」。

立委許智傑表示，越來越多人重視高雄，想要服務高雄，一起為高雄做事，這些都是好事，他恭喜許銘春辦公室成立，「未來我們終究會團結一致，共同為高雄來打拚」。另一立委賴瑞隆尚未對此表達看法。

立委邱議瑩（左）為同黨立委許智傑（右）發聲，砲火朝向國民黨立委柯志恩。圖／邱議瑩服務處提供
立委邱議瑩（左）為同黨立委許智傑（右）發聲，砲火朝向國民黨立委柯志恩。圖／邱議瑩服務處提供

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