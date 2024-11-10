澎湖馬公石泉里集會所啟用 陳光復鼓勵鄉親多利用

澎湖馬公石泉里集會所活動中心今天落成啟用，澎湖縣長陳光復鼓勵鄉親多加利用與愛護，盼能成為地方快樂源泉，帶來更多歡樂和笑聲。

斥資新台幣2400萬元興建的馬公石泉里集會所活動中心今天啟用，由縣長陳光復、澎湖縣議會議長陳毓仁、副議長藍凱元、馬公市長黃健忠等人共同揭牌，場面熱鬧；現場並分送炸棗等，分享落成的喜悅。

陳光復指出，石泉里集會所不僅是地方居民聯誼聚會的場所，更是凝聚社區情感的重要平台，鼓勵在地里民視集會所為自己的家，多加利用與愛護。

馬公市長黃健忠感謝澎湖縣政府及縣議會的幫忙，爭取到內政部補助400萬元，澎湖縣政府1700萬元，馬公市公所自籌300萬元經費、讓石泉里民能有更舒適的活動空間，未來作為里民及居民休閒娛樂、集會的場所。

馬公市公所表示，石泉里原有會所建物老舊且有多處毀損，加上石泉人口持續成長，在地方努力下，將原有舊有籃球場地作為興建一層樓集會所，歷時1年多完成，佔地80坪，室內寬敞舒適，規劃有辦公室、貯藏室的新穎會所。