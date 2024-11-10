琉球公船琉興船隻螺旋槳打到漂流木 緊急維修停航聯營處支援

往返東港鎮到琉球鄉的公船琉興航運今緊急公告，因船隻螺旋槳打到漂流木，需要緊急維修，為顧及乘客安全，琉球到東港部分航班今下午部分停航，停航期間由聯營處支援。聯營處也公告，本月11、12、13日加開早上通勤班次。

琉興航運今公告，螺旋槳受損，琉興航運將在今天10日下午3點從琉球至東港的班次後停航，10日下午4點40分東港至琉球的航班開始停航，恢復航班的日期將視維修狀況另行通知，敬請見諒。