琉球公船琉興船隻螺旋槳打到漂流木 緊急維修停航聯營處支援
往返東港鎮到琉球鄉的公船琉興航運今緊急公告，因船隻螺旋槳打到漂流木，需要緊急維修，為顧及乘客安全，琉球到東港部分航班今下午部分停航，停航期間由聯營處支援。聯營處也公告，本月11、12、13日加開早上通勤班次。
琉興航運今公告，螺旋槳受損，琉興航運將在今天10日下午3點從琉球至東港的班次後停航，10日下午4點40分東港至琉球的航班開始停航，恢復航班的日期將視維修狀況另行通知，敬請見諒。
東琉線交通客船聯營處支援加班船班，聯營處指出，聯營處交通船身為離島子弟，深知居民及學生通勤，提供琉興航運暫停服務期間加班船班安排，聯營處將在維修期間11月11到13日，加開特別航班服務，加開班次，上午6點半東港—琉球（白沙觀光港）、上午7點琉球（白沙觀光港）—東港。之後視公船維修狀況，再行通知。
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