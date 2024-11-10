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高雄乘風而騎12月15日最終場 邀民眾耶誕變裝遊左營

中央社／ 高雄10日電

由高市府觀光局舉辦「高雄乘風而騎」林園場活動，昨天在林園海洋濕地公園登場，吸引上千人參加；今年最終場結合耶誕變裝主題，將於12月15日在左營蓮池潭兒童公園舉辦，已開放報名。

觀光局長高閔琳表示，林園場次以低碳旅遊單車遊程、音樂表演、海堤美食市集為特色，更首度結合毛小孩萌寵秀等活動，吸引上千人參加、帶著毛小孩一起騎乘腳踏車或野餐，享受悠閒自在假日午後。

觀光局指出，「高雄乘風而騎」單車遊程活動，已連續3年造訪林園，並結合在地生態、漁村、古厝、老街等不同主題特色，今年以野餐音樂市集與毛小孩為主題，同時，也針對地方生態人文進行導覽解說，從海洋生態、古厝歷史等不同角度細說林園。

此外，為推廣海線觀光，觀光局「2024海線潮旅行團體旅遊補助計畫」納入林園，只要旅行社不分平假日出團至林園2處指定景點旅遊、或參訪一處指定景點並安排導覽人員進行景點解說，並在當地用餐，即可申請團體旅遊補助，一團15人以上補助車資新台幣4500元。

觀光局今天發布新聞稿表示，「高雄乘風而騎」今年最後一場單車遊程，將結合耶誕節變裝主題活動，於12月15日在左營蓮池潭兒童公園辦理，目前正開放報名，邀民眾一起變裝同遊，詳情可上「高雄旅遊網」，或搜尋「高雄乘風而騎」臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。

單車 毛小孩 觀光局

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