屏東參加日本靜岡清水港鮪魚祭 開啟台日鮪魚交流  

2024日本靜岡清水港鮪魚祭11月9、10日在清水車站前舉辦，以黑鮪魚聞名全國的屏東縣首度應邀出席，屏東縣府也將到靜岡市役所拜會，屏東縣政府表示，期盼在雙方擁有共同悠久歷史鮪魚文化下，開啟城市交流新契機，深化台日友好。

縣府傳播暨國際事務處表示，推廣屏東黑鮪魚文化觀光季，縣府團隊由傳播處副處長蕭裕隆率隊參加靜岡清水港鮪魚祭，現場設攤展示屏東文化、物產與觀光，盼吸引日本旅客來到屏東觀光與品嘗美食。

為期2天的靜岡清水港鮪魚祭是日本靜岡縣的重要節慶，除慶祝鮪魚豐收，也吸引各地觀光客，10日活動進入最高潮，現場有鮪魚相關活動，包含鮪魚美食攤位、海鮮品嚐、鮪魚拆解表演、冷凍鮪魚切塊銷售、鮪魚冰箱體驗、當地文化表演、龍舟錦標賽「鮪魚杯」等，吸引民眾參加。

靜岡市長難波喬司特別到屏東攤位參觀致意，感謝來自台灣的屏東組隊參加，縣府團隊藉此邀請難波市長明年來屏東參加黑鮪魚文化觀光季，難波市長允諾將安排時間到屏東交流。除難波市長外，當地議員、政要也來到屏東攤位參觀，共同加深台日文化交流。

傳播處表示，屏東與靜岡擁有相同的鮪魚文化，縣府每年5到7月辦理黑鮪魚文化觀光季，已邁入第24年，是全國最長壽的活動，近年縣府藉由黑鮪魚季邀請外賓參加百桌千人的美食推廣小吃宴，成功拓展屏東黑鮪魚國際知名度，其中日本靜岡縣駐台辦事處靜岡市皆應邀派員共襄盛舉。