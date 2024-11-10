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許銘春率先成立市長競選辦公室 強調「沒有違背賴清德」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
許銘春率先成立市長競選辦公室，不少商界及工會人士贈致祝賀花籃。記者徐白櫻／攝影
許銘春率先成立市長競選辦公室，不少商界及工會人士贈致祝賀花籃。記者徐白櫻／攝影

勞動部前部長許銘春爭取下屆高雄市長黨內提名，今天率先成立市長競選辦公室。許銘春說，相較其他參選人，她沒有資源、沒有樁腳，也沒有服務處，市民不知何處找人，辦公室是她與選民的交流平台；抒發理念需要時間，沒有違背賴清德總統「不談選舉」的意見。

許銘春金今早在中華路、五福路口附近成立競選辦公室，沒有邀請黨內「大咖」，只見小朋友與基層市民。她表示，辦公室將是她發表市政願景的平台，未來要利用辦公室舉辦親子活動，邀請專家學者集思廣益，陸續提出施政願景，歡迎所有市民朋友都來坐坐、喝咖非。

目前有意願參選高雄市長人選裡面，許銘春第一個成立辦公室，外界解讀選戰提早開打。許銘春說，目前其他參選人都有辦公室，也都以辦公室作為初選平台，因為她現在沒有任何官職，很多朋友會問，要去哪裡找阿春部長表達意見；初選還有一段時間，但要去了解民眾選區也需要花一點時間，成立辦公室是要讓大家有個平台，專家學者或基層市民都可以來。

媒體問及，賴清德總統曾表態希望黨內先不談2026選舉，黨內有無給壓力。許銘春表示，目前她都在鴨子划水，拜訪基層、蒐集意見，不能說人家正式初選才要來準備，做一個負責任的參選人，就是要利用時間去深入基層、了解大家的需求，我認為辦公室的成立，沒有違背主席的意見，就是一個平台，讓大家來發聲。

另有關黨內初選期程部分，許銘春強調「我完全尊重黨中央」。她表示，初選不是只有縣市首長，另外還有議員，黨中央非常有專業、非常有經驗，會整體考量。

許銘春強調，她已經卸任官職，相較其他候選人較無資源，短期之內沒有辦法在各地張掛競選看板，率先提出「小海報」計畫，公開向市民徵求海報牆，住家、公司門口或是小麵攤皆可，希望讓更多人認識許銘春。

許銘春率先成立市長競選辦公室，各類競選小物也逐漸曝光。記者徐白櫻／攝影
許銘春率先成立市長競選辦公室，各類競選小物也逐漸曝光。記者徐白櫻／攝影
許銘春爭取下屆高雄市長民進黨提名，率先提出「小海報」計畫，向市民徵求住家或公司門口，提供一個她手上大小的小海報張掛空間。記者徐白櫻／攝影
許銘春爭取下屆高雄市長民進黨提名，率先提出「小海報」計畫，向市民徵求住家或公司門口，提供一個她手上大小的小海報張掛空間。記者徐白櫻／攝影
許銘春爭取下屆高雄市長民進黨提名，選在中華四路349 號2樓成立競選辦公室。記者徐白櫻／攝影
許銘春爭取下屆高雄市長民進黨提名，選在中華四路349 號2樓成立競選辦公室。記者徐白櫻／攝影
許銘春率先成立市長競選辦公室，今天舉辦開幕茶會，邀請小朋友到辦公室來作客。記者徐白櫻／攝影
許銘春率先成立市長競選辦公室，今天舉辦開幕茶會，邀請小朋友到辦公室來作客。記者徐白櫻／攝影

許銘春 辦公室

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