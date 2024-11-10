讀好書食好蔬 來去佛館逛展

國際書展暨蔬食博覽會昨在佛光山佛陀紀念館揭開序幕，規畫經典、永續、世界、遊戲4大旅程，帶十方信眾悠遊佛館，並首度開館到晚上。其中千人茶禪活動由10來歲小小茶師引領品茶、靜坐，別開生面。

高雄市政府、財團法人人間文教基金會合作的國際書展暨蔬食博覽會已連辦12年，今年以「啟航吧！經探號」為主軸，規畫千人茶禪、三好音樂會，佛館內茶香、書香、菜香交融，薩克斯風、鋼琴悠揚樂聲交織，引人入勝。

佛光山住持心保和尚表示，這場博覽會非常有意義，蔬食環保健康又能把地球照顧好，更重要是慈悲心，書是智慧來源，也是一生最好朋友，俗話說「開卷有益」，內心因書自在，是人生最美的境界。高雄市長陳其邁說，獨做一個人、獨明一點理、讀悟一些緣、讀懂一顆心是讀書的真諦，誠邀大家一起體驗書香和蔬食。

此次博覽會規畫4大旅程，經典之旅主角為國寶法華經，除辦美術特展，還接力抄寫經書；永續之旅由校長在大樹下的故事屋講故事給小朋友聽，另引進13部蔬食小吃攤車，素食鹹水雞、蚵仔煎等創意美食傳遞環保永續觀念。

世界之旅納入佛教海上絲綢之旅藝術展，以動態新媒體呈現，涵蓋東南亞等7國佛教傳播學者考究的文史紀錄；遊戲之旅則以桌遊總合前述3個旅程。活動至本月15日止，早上9點到晚上8點，邀大家讀好書、食好蔬。