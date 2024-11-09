TAKAO豐潮聯合豐年祭開幕 千人圍舞超壯觀

高雄市原住民族聯合豐年節「2024 TAKAO豐潮」今天在高雄衛武營舉辦，高雄市長陳其邁特地穿著原住民族傳統服飾盛裝出席。他表示高雄市原住民文化豐富且完整，16族群更展現高雄市具山海元素特色的原住民文化，希望藉由活動辦理，強化各部落族人文化認同，更透過新世代青年的力量帶動族人，將原住民多元文化呈現普羅大眾，多元族群相互尊重。

高市原民員會表示，今年高雄豐潮首度開創舞都力樂舞競賽，邀請各族聯隊參與文化展演，秀出驕傲與自豪，精彩活動吸引破萬人潮，除了族群展演、開幕式、豐潮之夜和周邊市集，原民會還規劃文化體驗區，結合傳統文化與數位創意，讓原民文化嗨到最高潮。今天的開幕式邀請創新呈現阿美族歌舞藝術的麒麟原住民文化藝術團暖身，得樂日卡（茂林部落）、歐布諾伙（萬山）、古納達望（多納）接力登場，展現原音之美。最後在部落及各族群社團領軍下，一起進行大進場，還與高雄市長陳其邁以及來賓一起下場熱舞，形成盛大壯觀的千人傳統圍舞場面，現場熱鬧非凡。

原民會表示，今年是高雄市原住民運動年，從原鄉區運、都會區運動會、高雄市原住民族運動會，層層關卡選拔菁英中的菁英，期望在114年全國原住民族運動會，組成最強的地主隊拿下最好的成績，希望大家都可以一起為高雄隊的選手加油。