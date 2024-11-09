喜迎陸客「上門」 金門陸客今單日破1500人創新高

9月27日開放陸客來金門旅遊後，縣府積極與大陸福建廈門、漳州、泉州對接推廣，今天陸客人數創新高，超過1500人，是開放以來首次單日破千，也迎來人數最多的旅遊團體造訪，170多名陸客組團兩天一夜金門之旅，走訪景點及參加Ctiy Walk城市漫步打卡活動與草地餐車音樂節，感受在地文化。

「這邊排隊，人會少一點」金廈小三通今天從第一班船開始，就班班客滿，入境查驗櫃檯幾乎擠滿人，近期人數最多的陸客團是由廈門旅遊集團所組建，金門萬吉旅行社有限公司承辦，約170人今天上午10點多先參加延平郡王祠舉行Ctiy Walk城市漫步啟動儀式，接著遊客就浩浩蕩蕩的往建功嶼步行，建功嶼的石板路上湧現人潮。

廈門旅遊集團總經理朱漢雄表示，這次組建過來的遊客，主要是來自大陸福建熱愛旅遊與文藝青年，所以他們安排的活動，不再是「走馬看花」的方式，而以親子互動、美食餐車、音樂等元素，再以健步走、網紅打卡，結合金門經典景點延平郡王祠、建功嶼、莒光湖畔周遭等，透過互動體驗的方式推廣金門旅遊。

觀光處大陸事務科長蔡百里則表示，縣府相當重視觀光，今天的盛況是疫情之後最為盛大的一次，他也強調，金門與廈門的船程只有半小時，他也希望來自對岸的貴客，未來只要有時間，可以來金門走走看看，散散心，希望兩岸民眾「越走越親」。

據了解，今天小三通的船班幾乎班班客滿，入出境人數有5763人，再度創紀錄，截至到晚間18點前，已有超過1500名陸客入境，讓移民署國境隊的同仁都超忙碌的，幾乎只有上廁所時才能稍微喘氣休息一下，相當辛苦；此外各大旅遊景點也湧現超多遊覽車與陸客，據說，翟山坑道小賣店內的「高粱香腸」更是供不應求，被遊客一掃而空。

觀光處長許績鑫表示，自開放大陸旅客前來金門旅遊，縣府觀光處積極導入創新合作觀念，與金門在地業者攜手齊行，以「活動+旅遊」、「研學+旅遊」、「文化+旅遊」的模式，增加來金旅遊人潮，期能盡早回復昔日金門觀光產業的榮景，讓金門觀光健康永續發展，使兩岸觀光熱潮得以穩步復甦。