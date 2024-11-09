金門阿公阿嬤歌唱賽宛如金曲盛會 61名長輩盛裝參賽

金門縣政府連續數年舉辦阿公阿嬤歌唱比賽，讓長輩以歌會友，這場最受長輩期待的歌唱比賽，今天在社會福利館盛大舉辦，不少長者盛裝赴會，穿上西裝、戴上紳士帽，有的一襲亮片裝，看起來都超時髦，演唱歌曲架勢十足，彷彿是長者的金曲盛會，相當有趣。

這場堪稱金門地區銀髮族「金曲獎」、「星光大道」的歌唱比賽，上午9點登場，報名相當踴躍，共有61人參賽，多名長者都是比賽的熟面孔，部分長輩更是全家總動員陪伴參加，掌聲與歡呼聲不斷，老幼同樂，非常熱鬧。

為了這場盛會，不少長者精心打扮，只為了在台上留下最美的身影，有的阿公穿上西裝、戴起紳士帽，唱到忘我處，還會跟著擺出手勢與載歌載舞，相當有趣；有的阿嬤身著旗袍登台，也有穿著一襲亮片裝登場的美魔女，彷彿在星光大道上華麗走秀。

經過長達4個多小時的比賽，最後分組依參加人數評選出前3名、數名優勝與特殊獎項，國語組冠軍由金寧鄉翁玉奪得，台語組則是金沙鎮鄭大明摘冠。

其他名次為國語組第一名翁玉、第二名吳秀嬌、第三名田麗莉，優勝3名分別是莊翠雪、黃招治、陳嫈嫈；台語組第一名鄭大明、第二名吳再興、第三名侯日增、第四名許乃義，優勝3名分別是陳德泉、李增西、陳明進。

另頒發6個特殊獎項，獲獎者包括最佳造型獎陳麗珠、最佳台風獎陳蔡月櫻、最佳勇氣獎楊水和、最佳人氣獎董耀樂、最佳精神獎李淑卿、特別獎黃月英。除了比賽成績優異者獲得豐富獎金，社會處也為所有參賽者準備紀念禮品1份。據了解，當中楊水和的年紀最長，已是90歲高齡，讓在場的人都很欽佩。

金門縣府代理秘書長王登緯表示，這場活動達到「以歌會友」、「以歌交心」的效果，希望長輩透過參與社區各項健康促進或延緩失能活動都能「健康呷百二」，讓快樂的歌聲延續下去。