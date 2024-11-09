國際書展曁蔬食博覽會今在佛陀紀念館登場 邀大眾讀好書、食好蔬

高雄市政府、財團法人人間文教基金會合辦國際書展暨蔬食博覽會，今天在佛光山佛陀紀念館揭開序幕，開幕式場面盛大，包括千人茶禪、三好音樂會、蔬食攤車市集，規畫經典、永續、世界、遊戲4大旅程，並開先例首度開館到晚上。

國際書展暨蔬食博覽會已連辦12年，今年以「啟航吧！經探號」為題，下午4時開幕式，菩提廣場千人茶禪活動吸引1200多人參加，平均年齡10來歲小小茶師引領民眾品茶，靜坐、奉茶場面盛大；另有做好事、說好話、存好心的三好音樂會，薩克斯風、鋼琴交織的悠揚樂聲，引人入勝。

住持心保和尚表示，這場博覽會非常有意義，蔬食環保健康又能把地球照顧好，更重要是慈悲心，書是智慧來源，也是一生最好朋友，俗話說開卷有益，讓內心因書自在，是人生最美的境界。

高雄市長陳其邁表示，獨做一個人、獨明一點理、讀悟一些緣、讀懂一顆心，是讀書的真諦，他邀請大家到佛光山體驗書香和蔬食。

博覽會經典之旅主角即為國寶「法華經」，除法華經美術特展外，還發起抄寫法華經，以接力抄寫共同把這部經書寫完。永續之旅呼應淨零潮流，推出大樹下的故事屋，由校長、出版商講故事給小朋友聽，還引進13輛蔬食小吃攤車，素食鹹水雞、蚵仔煎等創意美食，傳遞環保永續觀念。

世界之旅則是納入佛教海上絲綢之旅藝術展，展覽涵蓋東南亞、中國大陸、台灣等7國佛教傳播學者考究的文史紀錄，以動態新媒體呈現，民眾可把握觀賞；遊戲之旅則把前面3個旅程以桌遊或遊戲，讓大眾更了解佛館的內涵。

佛光山邀請大眾一起讀好書、食好蔬，從早上9時到晚上8時，現場近百個書攤及各展館活動，下午4時蔬食攤車加入，展至15日止。