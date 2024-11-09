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門口倒吊人體？民眾見萬聖節裝飾嚇壞報警 店家：已將「店長」卸任

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣潮州鎮一家安全帽店在門口吊掛萬聖節「裝置藝術」，乍看像是人被裝在黑色塑膠袋中倒吊起來。翻攝自屏東縣潮州鎮臉書
屏東縣潮州鎮一家安全帽店在門口吊掛萬聖節「裝置藝術」，乍看像是人被裝在黑色塑膠袋中倒吊起來。翻攝自屏東縣潮州鎮臉書

屏東縣潮州鎮一家安全帽店，在門口吊掛一個以黑色塑膠袋製作的「裝置藝術」，乍看像是一個人被裝在黑色塑膠袋中倒吊起來，路人猛然一看都大吃一驚。有民眾報案後警方前往勸導，目前已取下，店家也開玩笑回應，「已將店長卸任了！」

有民眾在「屏東縣潮州鎮臉書」po出照片，指出一家安全帽店門口，吊掛一個以黑色塑膠袋套裝的物品，並貼著書寫「店長」的紙條，乍看之下像一具倒吊的人體。網友回應「前幾天騎車經過也嚇一跳」、「萬聖節不是過了嗎？」

有民眾報警，警方派員前往了解，商家表示這是萬聖節未拆除的裝飾，警方回應，此尚不構成違法情事，已向商家勸導移除該裝飾。

店家也在臉書上回應，「抱歉，嚇到大家了，店長已卸任。初心只是想製造娛樂 純屬玩笑，希望大家幽默眼光相待，謝謝大家指教，已將店長卸任摟。」

屏東縣潮州鎮一家安全帽店在門口吊掛萬聖節「裝置藝術」，乍看像是人被裝在黑色塑膠袋中倒吊起來，店家也在臉書上回應「抱歉，嚇到大家了，店長已卸任。」翻攝自屏東縣潮州鎮臉書
屏東縣潮州鎮一家安全帽店在門口吊掛萬聖節「裝置藝術」，乍看像是人被裝在黑色塑膠袋中倒吊起來，店家也在臉書上回應「抱歉，嚇到大家了，店長已卸任。」翻攝自屏東縣潮州鎮臉書

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