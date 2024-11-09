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「大海開吃」20元虱目魚搶翻天 陳其邁要漁港建設經費1元都不能刪

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄「2024大海開吃」首站今天自彌陀南寮漁港開跑，市長陳其邁化身銷售員，參加民眾花20元就能帶走一尾新鮮虱目魚回家開吃。記者王昭月／攝影
高雄「2024大海開吃」首站今天自彌陀南寮漁港開跑，市長陳其邁化身銷售員，參加民眾花20元就能帶走一尾新鮮虱目魚回家開吃。記者王昭月／攝影

高雄「2024大海開吃」首站今天自彌陀南寮漁港開跑，參加民眾花20元就能帶走一尾新鮮虱目魚回家，海岸光廊與知名插畫家Croter合作的可愛貓咪藝術裝置，成了學生寫真比賽最佳取景素材，許多親子爭相拍照打卡，市長陳其邁更向與會的漁業署官員及立委喊話，高雄漁港建設經費一塊錢都不能刪。

高雄彌陀被喻為「虱目魚故鄉」，曾獲漁業署「金鑑漁港」環境評鑑最高等級「三星級漁港」及「情定今生」魅力漁港系列第1名殊榮，假日遊客如織。在地彌陀區漁會主辦的「虱目魚文化節」今年邁入第26年，年年擠爆人潮。

市長陳其邁主持啟動儀式，與會的民代等嘉賓擔魚、高舉釣竿，象徵豐收、滿載而歸。除了市集人聲鼎沸，遊艇體驗大排長龍，民眾花20元就能帶回一尾新鮮虱目魚，現場熱鬧滾滾。海洋局長黃登福說，虱目魚含豐富蛋白質，不飽和脂肪酸，可全魚利用，目前池邊價每台斤約12元，價格平穩，明年初越冬後，價格可望捉提升。

陳其邁說，近年由彌陀港總體養殖及沿近海漁撈產值每年約4.5億元，也結合漁港再生計畫，賦予傳統漁村文化嶄新風貌。市府已向漁業署爭取到2.9億元改善漁港設施，另編列5000萬元整建更新周邊海岸光廊，預計明年6月完工，盼帶動更多遊客來到彌陀啖海鮮、吹海風，感受魅力漁村的迷人丰采。

高市議員黃秋媖指彌陀港過去軟硬體不足，她一再主張開發親水觀光，並將南寮漁港、梓官海洋親子館、永安具烹調特色的圖書館串連一氣，帶動高雄北區海岸觀光，才不會浪費掉優美的海岸線。

在地彌陀區漁會主辦的「虱目魚文化節」今年邁入第26年，年年擠爆人潮。記者王昭月／攝影
在地彌陀區漁會主辦的「虱目魚文化節」今年邁入第26年，年年擠爆人潮。記者王昭月／攝影
海岸光廊與知名插畫家Croter合作的可愛貓咪藝術裝置，遊客爭相拍照打卡，議員黃秋媖也忍不主留下身影。記者王昭月／攝影
海岸光廊與知名插畫家Croter合作的可愛貓咪藝術裝置，遊客爭相拍照打卡，議員黃秋媖也忍不主留下身影。記者王昭月／攝影
高雄「2024大海開吃」首站今天自彌陀南寮漁港開跑，市集有各式美味開賣。記者王昭月／攝影
高雄「2024大海開吃」首站今天自彌陀南寮漁港開跑，市集有各式美味開賣。記者王昭月／攝影
高雄「2024大海開吃」首站今天自彌陀南寮漁港開跑，參加民眾花20元就能帶走一尾新鮮虱目魚回家開吃。記者王昭月／攝影
高雄「2024大海開吃」首站今天自彌陀南寮漁港開跑，參加民眾花20元就能帶走一尾新鮮虱目魚回家開吃。記者王昭月／攝影
高雄「2024大海開吃」首站今天自彌陀南寮漁港開跑，美味的虱目魚丸大發利市。記者王昭月／攝影
高雄「2024大海開吃」首站今天自彌陀南寮漁港開跑，美味的虱目魚丸大發利市。記者王昭月／攝影
在地彌陀區漁會主辦的「虱目魚文化節」今年邁入第26年，年年擠爆人潮。記者王昭月／攝影
在地彌陀區漁會主辦的「虱目魚文化節」今年邁入第26年，年年擠爆人潮。記者王昭月／攝影

漁業署 虱目魚 陳其邁 高雄市

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