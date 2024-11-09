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輕軌通車高雄大順路禁左轉民怨「不順路」 10個月罰款近2千萬

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
沿高雄大順路要左轉的車輛與輕軌列車出車禍。圖／本報資料照片
沿高雄大順路要左轉的車輛與輕軌列車出車禍。圖／本報資料照片

高雄輕軌今年初成圓通車，橫跨多區的大順路段通車後不少路口仍禁止左轉，駕駛人常為了在大順路難左轉乾脆違規，或因路不熟便左轉而遭警方開罰。據警方統計，今年至10月底，在大順路共取締2867件汽、機車違規左轉，罰款至少1892餘萬元。

高雄輕軌軌道分三階段施工，在輕軌東環段刨鋪完工，今年1月成圓通車，橫跨苓雅、三民、左營、鼓山的大順一、二路共33個路口，在輕軌通車後，大部分路口仍維持禁止左轉，令駕駛人抱怨「大順路變大不順路」。

雖然市府交通局在其中10個路口設左轉道，並且宣導要左轉車輛，可利用建興路、大豐路等道路當迴轉道，但是仍令用路人感到不便。

據大順路沿線上班族說，附近區域的都市道路，並不是棋盤式規畫，得繞行老遠，有時候為避免繞路，乾脆在路口右轉後便馬上找機會迴轉來完成左轉，如遇交通尖峰時段，常險象環生。

高雄市交通大隊統計，今年1月1日高雄輕軌列車全面通車後到10月底，警方在大順路段，共取締2867件違規左轉，依道路交通管理處罰條例第48條1項2款，汽車駕駛人轉彎時，不依標誌、標線、號誌指示，可處罰600元至1800元罰鍰。

高雄輕軌

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