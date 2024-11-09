宜蘭雪山米晶瑩剔透...首度跨海金門展售 買2送1婆媽超捧場

好吃的宜蘭雪山米首次跨海前進金門！宜蘭市農會今天上午在金門縣農會農特產品展售中心旁舉辦宜蘭雪山米展售活動，現場推出買2送1的優惠促銷，限量600包，吸引婆婆媽媽們到場搶購，農會現場也大方提供試吃，讓金門民眾現場品嘗雪山米的獨特風味，相當受歡迎。

宜蘭市農會的雪山米有「宜蘭冠軍米」稱號，曾在102年、104年高雄145號組別獲得冠軍，宜蘭市農會總幹事謝立賢與金門縣農會理事長許玉昭今天一早就在現場賣力行銷，謝立賢強調金門與宜蘭都是「環保立縣」，金門以種高粱聞名，宜蘭則是種植稻米為主，宜蘭的米一年僅一穫特別好吃，希望透過來金門展售，讓更多人認識宜蘭的優質農產品。

謝立賢表示，這款米結合產銷履歷的契作制度，讓消費者在享用美食的同時也能放心；且收割後的稻穀經過精心烘乾，並在15°C的低溫環境中冷藏，保持米的最佳鮮度和口感；他也介紹，雪山米的米粒外觀晶瑩剔透，冷卻後的米飯依然Q彈香甜，以其清新香氣和優良口感深受家庭喜愛，成為餐桌上的熱門選擇。

今天上午8點多，金門農會前就陸續出現民眾排隊，原來他們是來搶好康，順便品嘗好吃的滷肉飯，金城鎮長李誠智剛好路過，也被「招待」一碗，他說，宜蘭米吃起來相當Q彈，搭配滷肉飯的肉汁，真的是絕配。