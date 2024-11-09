獨／高雄義享天地塞車夢靨有解 車主不再「被軟禁」原因曝
高雄義享天地今年6月和9月間接連上演停車場大塞車，有駕駛人等了超過90分鐘，形容「被軟禁」，讓車主超崩潰；據了解，市府高層不滿交通局和業者因應措施，主導後成立群組，研議只要停車場達到一定車流就回報、管制，才解了燃眉之急。
高雄義享天地今年6月2日出現停車場大塞車狀況，有網友拍下畫面PO上社群，批評「交通動線真的蠻糟糕的」、「困在B6快1小時了，車子都出不去，有點可怕」、「卡了90分鐘才脫困，都可以從左營搭高鐵都到台北了」。
交通局和百貨業者事後曾聲稱，會共同解決改善問題，但9月22日再度發生停車場塞爆、癱瘓情形；市府交通局踢皮球指，業者未確實遵守營運交維承諾。
由於塞車現象無解演變成負面新聞，市府高層出面「接管」，邀請交通局、業者和警方成立群組，要求業者若發現停車場進場車輛達1400輛，或出場車輛回堵至地下4樓，業者須管制並在群組回報，讓警方能即時做外圍交通疏導因應。
一個半月下來，義享天地停車場未再發生塞車現象；對此，義享天地表示，近期商場與相關交通單位已建立即時溝通管道，並配合加派義交人力協助現場交通疏導。在預期商場將有大量停車需求時，於鄰近主要幹道增設第二停車場指引，並加開接駁專車協助引流，近期未再發生壅塞情況。
交通大隊表示，有關義享天地停車場周圍的交維管制措施，若發現有塞車狀況，會啟動禁止車輛進入新順路停車場；此外，龍德新路和新順路口的號誌燈調為閃光黃燈，並管制車輛禁止由龍德新路右轉進入新順路。
此外，也將在義享天地周圍的大順和自由路口、自由路和龍德新路口，龍德新路和新德路口以及新順路和大順路口等4處路口掛設電子警示牌，顯示停車場車位已滿，告知車主。
對於義享天地塞車狀況有解，交通局僅以已要求業者解決塞車問題，此部分由業者說明為妥，婉拒說明。
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