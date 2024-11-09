快訊

3個颱風接力生成？粉專指這2個要留意 1情況不排除往台灣接近

獨家專訪／捷運女子持刀隨機傷人 衝上壓制奪刀勇警身分曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

產值、排名跌 高雄展覽館挨批

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

高雄展覽館10周年慶剛過，議員發現疫情前產值高達48.2億元，去年僅剩34億元，國際排名直直落，反觀其他城市大型會展中心崛起，批高雄會展產業不若演唱會用心。高市經濟發展局回應，會結合在地產業辦展覽，明年度擴大補助與行銷，整體場次、活動提升1倍。

經發局長廖泰翔說明，國際會議協會（ICCA）排名僅統計國際會議，與實際場次人數有落差，其實高雄去年協會型會議全球排名，在台灣僅次於首都台北，且今年已辦超過250場會展活動，較去年成長45.66%，明年會展活動預估大爆發，市府規畫會議展覽活動擴大補助計畫，將擴大補助與行銷。

高雄展覽館2014年啟用，市議員鄭孟洳調查發現，高雄在ICCA亞洲排名從2019年第30名降至去年41名，國際會議場次也從114場降至34場，疫情前後落差很大。2020年高雄好不容易爭取到ICCA主辦權，這項讓高雄打開國際知名的利器上網竟無法連結，市府對會展的用心若像演唱會，會展產業不只如此。

她說，桃園、台南或台中都有新的大型國際會議中心，以新加坡為例，周邊飯店住宿、遊樂與交通也都完善，但經發局態度消極，去年與今年促進會展產業發展的預算編列1千萬元，明年預算雖暴增至5680萬元，預算說明又太籠統，經發局必須有合理規畫，拿出績效，思考如何重新建立高雄會展品牌。廖泰翔承諾，提高預算後，明年度整體場次、活動將提升一倍。

會展產業 疫情 議員

延伸閱讀

陳其邁批藍版財劃法數學不好 柯志恩反對3%首都稅

高雄冬季旅展巨蛋登場 餐券、國旅、出國優惠超殺

高雄性別友善旅宿認證邁入第2年 全市40家取得標章

高雄展覽館產值、排名慘跌！議員嗆「不如演唱會用心」

相關新聞

白沙屯媽合體五甲媽 嗨翻東鳳山

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖鑾駕昨起3天遶境高雄鳳山，駐駕五甲龍成宮及北辰宮，沿途行經30間以上廟宇，上看20萬人參與，白沙屯...

產值、排名跌 高雄展覽館挨批

高雄展覽館10周年慶剛過，議員發現疫情前產值高達48.2億元，去年僅剩34億元，國際排名直直落，反觀其他城市大型會展中心...

鄉親鄉情／傅東光貢獻屏東拳擊獲獎

屏東縣拳擊教練傅東光，1979年在母校內埔農工成立全國第一支原住民拳擊隊，45年來培育許多好手，包括亞運銀牌得主賴主恩等...

高雄機場斥資880億改造 卓揆盼脫胎換骨成新南向跳板

高雄國際機場腹地268公頃，為打造南北雙空港，行政院斥資880億在高雄機場設立新航廈及停車場，預估一、二期計畫於2040...

卓榮泰視察高雄機場 陳其邁爭取更多國際航班

高雄市長陳其邁今天下午陪同行政院長卓榮泰視察高雄國際機場，陳其邁說，盼獲得中央更多協助，高雄機場的國際航點、航班應增加，...

後浦草地野餐音樂節熱鬧登場 超人氣排隊餐車快閃金門

金城鎮公所從今日起一連3天在金城鎮莒光湖畔大草原廣場辦理「後浦草地野餐音樂節」活動，邀請台灣最夯的CHOCOBear 巧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。