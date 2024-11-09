產值、排名跌 高雄展覽館挨批

高雄展覽館10周年慶剛過，議員發現疫情前產值高達48.2億元，去年僅剩34億元，國際排名直直落，反觀其他城市大型會展中心崛起，批高雄會展產業不若演唱會用心。高市經濟發展局回應，會結合在地產業辦展覽，明年度擴大補助與行銷，整體場次、活動提升1倍。

經發局長廖泰翔說明，國際會議協會（ICCA）排名僅統計國際會議，與實際場次人數有落差，其實高雄去年協會型會議全球排名，在台灣僅次於首都台北，且今年已辦超過250場會展活動，較去年成長45.66%，明年會展活動預估大爆發，市府規畫會議展覽活動擴大補助計畫，將擴大補助與行銷。

高雄展覽館2014年啟用，市議員鄭孟洳調查發現，高雄在ICCA亞洲排名從2019年第30名降至去年41名，國際會議場次也從114場降至34場，疫情前後落差很大。2020年高雄好不容易爭取到ICCA主辦權，這項讓高雄打開國際知名的利器上網竟無法連結，市府對會展的用心若像演唱會，會展產業不只如此。

她說，桃園、台南或台中都有新的大型國際會議中心，以新加坡為例，周邊飯店住宿、遊樂與交通也都完善，但經發局態度消極，去年與今年促進會展產業發展的預算編列1千萬元，明年預算雖暴增至5680萬元，預算說明又太籠統，經發局必須有合理規畫，拿出績效，思考如何重新建立高雄會展品牌。廖泰翔承諾，提高預算後，明年度整體場次、活動將提升一倍。