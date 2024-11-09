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白沙屯媽合體五甲媽 嗨翻東鳳山
苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖鑾駕昨起3天遶境高雄鳳山，駐駕五甲龍成宮及北辰宮，沿途行經30間以上廟宇，上看20萬人參與，白沙屯媽與五甲媽將再度合體；另雲林「北港進香」獲文化部登錄為國家重要民俗文化資產，11月15日將授證，當天舉辦國際學術研討會及博覽會，讓國人更了解台灣媽祖信仰的歷史脈絡。
白沙屯媽祖2年前曾遶境高雄西鳳山，串聯地方10多間廟宇，10幾萬名香燈腳參與，今年7月五甲龍成宮主委鄭振成和北辰宮主委趙健赴拱天宮請示，白沙屯媽祖遶境東鳳山，與五甲媽形成難得的「雙媽會」，沿途吸引信徒鑽轎底，也有人準備點心、飲料、艾草貼布免費供應，回響熱烈。不僅是活動亮點，更象徵南台灣信仰文化交流。
另今年2月「北港進香」獲文化部登錄為國家重要民俗，預定本月15日授證，並辦國際學術研討會及博覽會，探討北港百年進香文化內涵、歷史發展。
朝天宮董事長蔡咏鍀說，2011年「北港迓媽祖」獲前文建會指定為國內第1個國家重要民俗，今年2月「北港進香」再獲登錄重要民俗，屆時將邀20名海內外學者發表論文，探討北港進香的多元面向。17日國際學術研討會閉幕當天則簽署「北港進香文化保護宣言」，讓國人對媽祖信仰歷史有更深入體認。
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