鄉親鄉情／傅東光貢獻屏東拳擊獲獎

屏東縣拳擊教練傅東光，1979年在母校內埔農工成立全國第一支原住民拳擊隊，45年來培育許多好手，包括亞運銀牌得主賴主恩等子弟兵，在國內外大賽獲得上百面獎牌，屏東縣政府特頒終身成就獎，表彰他一生對拳擊的貢獻。

70歲的傅東光年輕時是拳擊選手，畢業後返回母校內埔農工服務，發現許多原住民學生身體素質極佳，沒有打拳非常可惜，因此籌組拳擊隊，發掘有拳擊天賦的人才。當年參加拳擊隊的學生，家中經濟普遍不佳，打拳成了改變命運的一條道路。

傅東光不僅教拳擊，也關心學生的生活及學業，拳擊隊剛成立時沒什麼資源，器材也缺，常用沙袋裝木屑練打，非常克難，但艱難環境中，造就出許多拳擊好手，像1988年參加漢城奧運選手盧志雄、羅尚策都是他的得意門生。國內賽如區運會、全運會，團體成績一連好幾屆連霸，在屏東縣幾乎無敵手。

兒子傅志群也克紹箕裘，一路從選手到成為教練，更培育出亞運銀牌得主賴主恩，傅東光身為「師公」，與有榮焉。

傅東光在校退休後擔任拳擊裁判，仍持續關心台灣拳擊發展，今年獲屏東縣政府頒發終身成就獎，表彰一生對拳擊運動的付出。