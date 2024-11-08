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高雄機場斥資880億改造 卓揆盼脫胎換骨成新南向跳板

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄機場東側立體停車場斥資19.1億元，未來將興建為地上5層、地下1層，滿足停車需求，預計2026年完工。記者石秀華／攝影
高雄機場東側立體停車場斥資19.1億元，未來將興建為地上5層、地下1層，滿足停車需求，預計2026年完工。記者石秀華／攝影

高雄國際機場腹地268公頃，為打造南北雙空港，行政院斥資880億在高雄機場設立新航廈及停車場，預估一、二期計畫於2040年完成後，將可容1650萬人次；行政院長卓榮泰今南下聽取簡報，盼高雄機場脫胎換骨後，成新南向基地跳板。

行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱、高雄市長陳其邁今天下午連袂到高雄機場，聽取民航局對於提升高雄機場航線量能的報告。

卓揆致詞時指出，高雄機場已快60年，需要再以新的觀念設計改變，因為268公頃的腹地以需求來看已經不夠大，跑道長度1350米，但很難找到更大更寬更廣的地方，所以機場要有新生命，就是新航廈第一期工程在2021年已獲同意，2023年核准並修正，希望第一期工程計畫能如期完成。

「880億的工程並不是很龐大，代表的意義卻非常大。」卓揆強調，高雄近年大的展演中心完成後，已成為台灣演唱會首都，尤其市長陳其邁號召國際名人來表演，應該要讓全國各地乃至世界其他地區到高雄更舒服、方便，也能吸引更多人來看演唱會經濟的實力。

卓揆並表示，在均衡台灣的理念上，過去桃園機場已代表台灣對外的門戶，但整個產業南移及全面的發展，代表南台灣需有很清楚的據點，因此行政院提供南北雙空港大計畫，從嘉義台南高雄到屏東，大南方半導體S廊帶，引領南台灣脫胎換骨的轉骨大計畫。

卓揆指出，上下游廠商、世界各國好的人才以及世界頂尖學校來設分校，這會帶來很多廠商人才、學生及教職員，需要有一個襯托價值的南方機場，因此想把小港機場當做最先達此功能的國際機場。

「小港機場不只要支撐大南方的S廊帶，要支撐新南下政策發展、支持整個台灣。」卓揆表示，未來小港不只是小港。

對於高雄國際機場的改造，卓揆指出，第一期新航廈的改建工程不論東側立體停車場、航道北、行李空橋設施，都需在時間內完成，這時間必須與地方的建設能配合得起來，2025年該動工的要動工，今年底該發包的要發包，期待2032年完成第一期計畫的時間，屆時有1250萬人次的人流吞吐流，也擴大貨運的交流，希望小港機場是人流物流大南方新南向的基地與跳板。

高雄國際機場一期計畫中東側立體停車場斥資19.1億元，未來將興建為地上5層、地下1層，滿足停車需求，預計2026年完工。A滑行道北移工程，斥資29.6億元，將滑行道北簽約100公尺，並增加既有停機坪空間，預計2028年完工；另1、2期航廈主體工程斥資321.5億元，預計2037年完工。

行政院斥資880億在高雄機場設立新航廈及停車場，預估一、二期計畫於2040年完成後，將可容1650萬人次。記者石秀華/攝影
行政院斥資880億在高雄機場設立新航廈及停車場，預估一、二期計畫於2040年完成後，將可容1650萬人次。記者石秀華/攝影
行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱以及高雄市長陳其邁今天下午在高雄國際機場聽取民航局官員對於機場未來東側停車場興建計畫說明。記者石秀華／攝影
行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱以及高雄市長陳其邁今天下午在高雄國際機場聽取民航局官員對於機場未來東側停車場興建計畫說明。記者石秀華／攝影
高雄機場東側立體停車場斥資19.1億元，未來將興建為地上5層、地下1層，滿足停車需求，預計2026年完工。記者石秀華／攝影
高雄機場東側立體停車場斥資19.1億元，未來將興建為地上5層、地下1層，滿足停車需求，預計2026年完工。記者石秀華／攝影
行政院長卓榮泰（中）、交通部長陳世凱（左）以及高雄市長陳其邁今天下午在高雄國際機場聽取民航局官員對於機場未來東側停車場興建計畫說明。記者石秀華／攝影
行政院長卓榮泰（中）、交通部長陳世凱（左）以及高雄市長陳其邁今天下午在高雄國際機場聽取民航局官員對於機場未來東側停車場興建計畫說明。記者石秀華／攝影
行政院斥資880億在高雄機場設立新航廈及停車場，預估一、二期計畫於2040年完成後，將可容1650萬人次；圖為國際航廈旅客在櫃檯辦理出境手續情形。記者石秀華/攝影
行政院斥資880億在高雄機場設立新航廈及停車場，預估一、二期計畫於2040年完成後，將可容1650萬人次；圖為國際航廈旅客在櫃檯辦理出境手續情形。記者石秀華/攝影
行政院斥資880億在高雄機場設立新航廈及停車場，預估一、二期計畫於2040年完成後，將可容1650萬人次；圖為國際航廈旅客在櫃檯辦理出境手續情形。記者石秀華/攝影
行政院斥資880億在高雄機場設立新航廈及停車場，預估一、二期計畫於2040年完成後，將可容1650萬人次；圖為國際航廈旅客在櫃檯辦理出境手續情形。記者石秀華/攝影

停車場 小港機場 行政院

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