高雄機場斥資880億改造 卓揆盼脫胎換骨成新南向跳板

高雄國際機場腹地268公頃，為打造南北雙空港，行政院斥資880億在高雄機場設立新航廈及停車場，預估一、二期計畫於2040年完成後，將可容1650萬人次；行政院長卓榮泰今南下聽取簡報，盼高雄機場脫胎換骨後，成新南向基地跳板。

行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱、高雄市長陳其邁今天下午連袂到高雄機場，聽取民航局對於提升高雄機場航線量能的報告。

卓揆致詞時指出，高雄機場已快60年，需要再以新的觀念設計改變，因為268公頃的腹地以需求來看已經不夠大，跑道長度1350米，但很難找到更大更寬更廣的地方，所以機場要有新生命，就是新航廈第一期工程在2021年已獲同意，2023年核准並修正，希望第一期工程計畫能如期完成。

「880億的工程並不是很龐大，代表的意義卻非常大。」卓揆強調，高雄近年大的展演中心完成後，已成為台灣演唱會首都，尤其市長陳其邁號召國際名人來表演，應該要讓全國各地乃至世界其他地區到高雄更舒服、方便，也能吸引更多人來看演唱會經濟的實力。

卓揆並表示，在均衡台灣的理念上，過去桃園機場已代表台灣對外的門戶，但整個產業南移及全面的發展，代表南台灣需有很清楚的據點，因此行政院提供南北雙空港大計畫，從嘉義台南高雄到屏東，大南方半導體S廊帶，引領南台灣脫胎換骨的轉骨大計畫。

卓揆指出，上下游廠商、世界各國好的人才以及世界頂尖學校來設分校，這會帶來很多廠商人才、學生及教職員，需要有一個襯托價值的南方機場，因此想把小港機場當做最先達此功能的國際機場。

「小港機場不只要支撐大南方的S廊帶，要支撐新南下政策發展、支持整個台灣。」卓揆表示，未來小港不只是小港。

對於高雄國際機場的改造，卓揆指出，第一期新航廈的改建工程不論東側立體停車場、航道北、行李空橋設施，都需在時間內完成，這時間必須與地方的建設能配合得起來，2025年該動工的要動工，今年底該發包的要發包，期待2032年完成第一期計畫的時間，屆時有1250萬人次的人流吞吐流，也擴大貨運的交流，希望小港機場是人流物流大南方新南向的基地與跳板。