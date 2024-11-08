後浦草地野餐音樂節熱鬧登場 超人氣排隊餐車快閃金門

金城鎮公所從今日起一連3天在金城鎮莒光湖畔大草原廣場辦理「後浦草地野餐音樂節」活動，邀請台灣最夯的CHOCOBear 巧克熊、「惡魔天使」等多輛超人氣餐車開抵金門，首日一開張，就吸引民眾大排長龍，大家都說可以在一個地方將台灣知名餐車一次吃遍，真的是很幸福。

包括縣府參議呂清福、金門縣議員董森堡、金城鎮長李誠智、金城鎮代表會主席郭永隆、金門縣觀光處長許績鑫與眾位代表、村里長都到場參與，並邀請親子到金城「作客」，一起吃美食、聽音樂，體驗充滿鬆弛感與愜意的假日時光。

李誠智表示，草地音樂節從2020年開辦，這兩年因為疫情影響，有縮小規模，他說，引入台灣餐車文化的活動，是由金城鎮公所率先發起的，後來各鄉鎮也陸續跟進，形成風潮，今年邀請的餐車，都是全台相當具有人氣的，粉絲專頁也都有一定的追蹤人數，透過他們的參與，不只可以讓在地鄉親吃到不同於金門的美食，也能藉由業者們的分享，讓更多人認識到金門之美，行銷金門觀光，彼此互相拉抬加成。

李誠智也說，這次餐車共有22輛，台灣17輛、金門5輛，這次也感謝廈門銀行贊助200張野餐墊，提供給民眾借用，他說，大概稍晚等民眾都下班了，相信可以吸引到非常多親子到場共襄盛舉，預估單日參加的人數可望達到3、4千人次。

呂清福表示，金門觀光人數持續攀升，在開放陸客來金後，相關計劃也順利進行，他透露，明天將有一團約200多人的大陸遊客造訪金門，觀光處也會安排這些旅客一起來野餐音樂節現場體驗感受一下，與地區民眾共享野餐趣。

今年的餐車活動，有「啤先生MR.PIPI」、「巧克熊」、「燈塔」、「RIVER & TRUCK」、「這好咖啡」、「惡魔天使」、「沒有靈魂的餐車」、「THE OASIS 綠洲」、「路BEN小餐車」、「宅食-扎克」、「激飢叫海鮮」、「頭家嬤煙醺BBQ」、「Tanuki 狸たぬき66」、「NAKAMA」、「朝日三明治」、「純貝果」人氣餐車業者。另外，也邀請「Bull & Lady手作餐車」、「叁食雞蛋糕」、「3donuts 甜甜圈專賣」、「樂滷」、「津芝芳手作」等金門在地的餐車業者一起參與。

除了美食外，活動也邀請「自造幫」、「王哲威（威廉） & 羽忻」、「評逵 Ozzy」、「米特動物樂園 MIT Animals Paradise」、「擎天樂團」、「吳鎮安Diyang Wu」、「熾漪火舞」等多組團體進行演出。現場也規劃國外派對上常見的兒童臉部彩繪，以及小孩放電效果百分百的滾大球活動、彩繪大塗鴉等活動，要讓小朋友盡情遊戲，精彩可期，歡迎大小朋友到現場享受放鬆愜意的歡樂時光。

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