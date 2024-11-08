高雄市商業會表揚大會 成藍綠選將角力戰場
高雄市商業會第78屆商人節暨表揚大會，各行各業菁英齊聚，會中更不乏劍指2026高雄市長職的藍綠民代，慶祝會場頓成為選將角力戰場。
商業會表揚大會在高雄福華店舉行，市商會理事長劉憲同特別頒獎給金富陞建設公司董事長吳國隆等優良公會及優良會務人員，表彰大家在商業界的傑出貢獻。劉憲同笑稱自己也沒漏氣，因旗下有益鋼鐵公司卓越表現，當選中華民國全國商業總會「金商獎」。
劉憲同表示，許多企業主犯有「年關症候群」，但他鼓勵，有盈餘的公司，能對員工發放合理年終獎金，促進勞資和諧，也多捐資做公益。
包括表態參選2026高雄市長的民進黨立法委員許智傑、林岱樺，均參與這場盛會，國民黨可能參選人柯志恩也由市黨部前副主委曹桓榮當分與，林岱樺直率地請託，希望順利接棒，進軍高市府，請商會先進多支持她。
自詡AI立委的許智傑晚一步到，他表示也要爭取民進黨內提名，並主張高雄未來應發展為AI首都。
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