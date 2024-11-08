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金門後浦草地野餐音樂節登場 將有逾200陸客參與

中央社／ 金門8日電

結合野餐、餐車和音樂等元素的「後浦草地野餐音樂節」今天下午在金門莒光湖畔登場，吸引大小朋友同樂。縣府參議呂清福說，明天有200多名陸客也會前來參加。

自2020年起，金城鎮公所每年在莒光湖畔大草原廣場舉辦餐車野餐活動。今年鎮公所邀請台灣與金門共22家餐車業者擺攤，以及眾多歌手、樂團來到現場表演。

金城鎮長李誠智表示，這次邀請許多在網路上有一定知名度餐車，透過網路社群發文也能宣傳金門觀光。金城莒光湖畔擁有廣大草地空間，也有長頸鹿樂園、共融式公園，邀請大小朋友吃美食、聽音樂，體驗愜意假日時光。

呂清福說，現在陸客來金旅遊每天大約1、200人，明天有超過200名陸客也會來到金城參加草地音樂節活動。期待之後來到金門的陸客越來越多，相信對金門觀光、地方產業有正面影響。

金城鎮公所也透過新聞稿表示，除野餐與音樂表演，廈門銀行贈送「後浦草地野餐音樂節」200張野餐墊作為活動打卡贈送與租借使用，現場並有兒童臉部彩繪、滾大球等活動。

「後浦草地野餐音樂節」今天下午4時至9時登場，並將在9、10日下午3時至9時接續進行。

野餐 金門 音樂

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