金門海島學校返校日 民眾搶先體驗海洋手作與導覽

「金門海島學校」3歲了，今天在新湖漁港舉辦返校園遊會，邀請參與過海島學校的職人、校友、在地居民及對海洋教育有興趣的民眾共襄盛舉，現場以海洋園遊會形式展出本年度精彩豐碩的營運成果，不少民眾搶著體驗海洋手作市集、展館沈浸式體驗導覽及海洋教育主題展區，親身感受金門海洋文化的多樣性和海洋生態保育的重要性。

這次的返校日活動，邀請海委會海資處副處長郭進興、金門縣議會議員董森堡、金門區漁會理事長陳水義、金湖鎮鎮民代表會主席蔡乃靖、金門縣戶外教育與海洋教育中心主任謝志偉、執行秘書吳啟騰暨金門區漁會理監事等共襄盛舉；剛好適逢教育部綜合規劃司於金門舉辦「海洋教育推手獎海洋教育體驗活動」，綜規司司長陳素艶及簡任秘書魏仕哲等人也都到場參與。

返校日活動分為五大海島創生主題，包含年度海島學校學習成果展、海洋學習沉浸式體驗、海島生活節海島藝術共創作品走讀、海洋種子師資培訓展現，以及到臺灣本島舉辦的行動巡迴展成果等。此次除了展示金門海島學校執行成果外，並舉辦了授證儀式，頒予今年通過海島學校推出海洋教育人才學程的種子講師與助教，讓海島學校不僅是金門海洋文化體驗教育基地，更是海洋教育人才的培育搖籃。

看到漁會旁的建物從昔日的老舊轉變成現在的金門海島學校，董森堡表示，從當初前瞻計畫在補助建築物做修復與彩繪時，他就特別關注並在議會提案，盼建設處結合串聯周邊的坑道景點等，活化這邊據點，很開心看到周邊現在已經成為很受歡迎旅遊景點；他也提及，金門的海洋教育過去在戰地政務管制下，民眾很少有機會接觸大海，期盼在海委會的預算挹注下，能幫助金門的孩子學習到海洋文化，與歷史背景脈絡，也期盼校方能與旅遊觀光業合作，讓海島學校發揮最大的效益。

返校日另一個活動亮點便是海洋體驗市集，市集現場將展示並開放今年度的海洋相關課程與體驗項目，包含「食魚教育」、「海洋藝術創作」等多個攤位，讓民眾可以參與市集活動的同時還能學習到金門海洋知識或金門在地文化。體驗攤位中還安排了校友回娘家環節，邀請今年參與海島換宿計畫的成員和去年回歸的換宿學長姐帶來他們的作品展示及特色體驗活動，展現他們對海島生活的理解與認同。