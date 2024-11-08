粉紅超跑出發！白沙屯媽祖今遶境鳳山 「雙媽會」吸睛

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖的「粉紅超跑」今起3天將遶境鳳山，駐駕高雄五甲龍成宮及北辰宮，沿途行經超過30間廟宇，上看20萬人參與，白沙屯媽與五甲媽將將再度合體，「雙媽會」成焦點。今早白沙屯媽先抵達鳳山開漳聖王廟，遶境預計下午1點開始，繞行牛稠埔地區友宮後，晚上先駐駕龍成宮。

白沙媽曾在2年遶境過西鳳山，當時串聯地方10多間廟宇，有10幾萬名「香燈腳」參與，今年7月五甲龍成宮主委鄭振成和北辰宮主委趙健在北上拜訪白沙屯拱天宮，請示白沙屯媽祖後，確定今日回到鳳山、遶境東鳳山。

白沙屯拱天宮今一早6時動身，11點抵達開漳聖王廟，下午1時起駕繞行牛稠埔地區友宮後，晚上在鳳邑北辰宮駐駕，明早6點半自北辰宮出發，採車行接駁與徒步相互接替方式，遊歷五甲路周邊各友宮，晚上駐駕五甲龍成宮供信徒參，10日早上6點半自龍成宮出發繞行五甲地區友宮，預計中午返回龍成宮，屆時將舉行鑽轎底儀式，雙媽聯袂的場面預計再度引起信徒熱情響應。

白沙屯拱天宮表示，實際路線以龍成宮發佈的路關圖為主，白沙屯媽祖行蹤隨興飄忽，經常會出其不意，隨時有可能有驚喜，今年遶境進一步擴展，涵蓋鳳山近30間廟宇，包含紅毛港遷村後建立的飛鳳寺及埤頂鎮南宮等，這些廟宇將在遶境期間擔任補給站，免費提供點心、飲料，為信徒提供休息補充的機會。

白沙屯拱天宮媽祖與五甲龍成宮媽祖的合作不僅是遶境亮點，更象徵了南台灣信仰文化交流，對無法北上參拜的南部信徒而言，雙媽遶境鳳山提供在地參拜機會，信徒在家門口便可親身參與媽祖遶境。