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高雄展覽館產值、排名慘跌！議員嗆「不如演唱會用心」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市經發局明年度促進會展產業發展的預算編列1千萬元，明年暴增至5680萬元，議員鄭孟洳要求經發局提出更詳細說明與目標。記者徐白櫻／翻攝
高市經發局明年度促進會展產業發展的預算編列1千萬元，明年暴增至5680萬元，議員鄭孟洳要求經發局提出更詳細說明與目標。記者徐白櫻／翻攝

亞灣區高雄展覽館本月剛慶祝10周年館慶，議員鄭孟洳指出，高雄展覽館疫情前產值高達48.2億元，去年僅剩34億元，國際排名也直直落，其他城市的大型會展中心崛起，應找到自己定位。經發局回應，高雄可辦結合在地產業辦展覽，面海及住宿條件佳，明年度擴大補助與行銷，以增加一倍以上場次活動為目標。

斥資36.8億元興建的高雄展覽館在2014年啟用至今。議員鄭孟洳調查發現，高雄在ICCA（國際會議協會）亞洲排名從2019年的第30名降至去年41名，國際會議場次也從114場降至34場，疫情前後落差很大。

鄭孟洳說，高雄好不容易在2020年爭取到ICCA主辦權，並簽訂議定書，這項可讓高雄打開國際知名的利器，要上網去看，網路竟然無法連結。

「對會場的用心若像演唱會，會展產業不只如此！」鄭孟洳批評，高市經發局推動會展產業態度消極，去年與今年促進會展產業發展的預算編列1千萬元，明年暴增至5680萬元，今年甚至把年貨大街體驗活動也納入獎勵活動，明年預算大增，預算要放在對的地方，經發局必須有合理規畫及拿出績效。

經發局長廖泰翔說明，ICCA排名僅統計國際會議，與實際場次人數有落差，會持續吸引更多好活動來高雄舉辦；明年若願意來高雄辦活動，參與人次超過1千人，住宿超過100人次，可為平日帶來更多經濟效益的場次會給予補助，另外會展前期作業也從活動前兩個月提早至一年可申請作業，相關辦法近日公布。

鄭孟洳質詢砲火猛烈，認為經發局擴增預算的說明太籠統。她強調，不管桃園、台南或台中都有新的大型國型會議中心，交通同樣方便。 以新加坡為例，周邊飯店住宿、遊樂與交通很完善，設備不斷更新，雖受疫情影響，但仍有一定的會議，經發局應該思考如何重新建立高雄品牌。

廖泰翔承諾，提高相關預算後，明年度整體場次、活動提升一倍。

高市議員鄭孟洳指出，高雄展覽館的產值與國際排名都持續下滑，市府辦會展的用心遠不如辦演唱會。記者徐白櫻／翻攝
高市議員鄭孟洳指出，高雄展覽館的產值與國際排名都持續下滑，市府辦會展的用心遠不如辦演唱會。記者徐白櫻／翻攝
高市議員鄭孟洳認為，其他大型展覽中心崛起，高雄展覽館國際排名下滑，應思考定位，重新建立高雄品牌。記者徐白櫻／翻攝
高市議員鄭孟洳認為，其他大型展覽中心崛起，高雄展覽館國際排名下滑，應思考定位，重新建立高雄品牌。記者徐白櫻／翻攝
高雄國際展覽館剛慶祝成立10周年，今日卻被議員打臉，國際排名與產值連年下滑。圖／本報資料照
高雄國際展覽館剛慶祝成立10周年，今日卻被議員打臉，國際排名與產值連年下滑。圖／本報資料照

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