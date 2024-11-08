屏東委外廠商遭押 綠鬣蜥恐沒人捉

屏東縣政府農業處捕蜂捉蛇、抓捕綠鬣蜥委外廠商爆出數量登載不實，從中詐領費用，遭法院收押。縣議員陳揚昨質詢，擔心廠商收押後委外業務面臨空窗。農業處長鄭永裕說，標案年底將結束，會考量先用小額經費委外移除，也與法制單位研議是否解約。

屏東地檢署調查，農業處委外廠商在捕蜂捉蛇業務假報案，假造照片營造不實成果，綠鬣蜥數量也登載不實，從中詐領農業處契約價金，已將蔡姓、翁姓廠商負責人、會計楊女、縣府蘇姓技工收押禁見。

議員陳揚昨質詢說，捕蜂捉蛇及抓捕綠鬣蜥標案共1900多萬，錢有沒有花在刀口上？為何綠鬣蜥越捕越多，現正值紅豆種植季節，綠鬣蜥造成農損有無對應策略？廠商遭收押，業務恐怕面臨空窗！農業處長鄭永裕說，會先了解廠商工班是否能運作，若無法運作，考量用小額經費委外協助移除，也與法制單位研議是否解約。

另立委徐富癸昨邀相關單位到萬丹鄉會勘，關切颱風及綠鬣蜥對紅豆產業危害，議員許展維說，紅豆種植期約100天，今年因颱風接連肆虐，紅豆沒收成，幼苗又遭綠鬣蜥啃食。徐富癸表示，會請縣府確認受災狀況送農糧署，另農民利用漁網製作防護圍籬網，防治綠鬣蜥成效不錯，明年度將請農糧署開辦防治資材補助相關專案，解決綠鬣蜥危害問題。