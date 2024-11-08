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大同醫院經營爭議…高醫工會控關協商大門 衛局：抹黑

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高醫工會昨舉行記者會指控衛生局片面關閉協商大門，無視員工權益。記者郭韋綺／攝影
高醫工會昨舉行記者會指控衛生局片面關閉協商大門，無視員工權益。記者郭韋綺／攝影

高雄市立大同醫院經營權換手，風波未歇，高醫工會昨與議員陳麗娜舉行記者會，批衛生局未保障大同醫院醫護工作權益便與高雄長庚完成締約，片面關閉協商大門違背承諾，要求局長黃志中下台負責；衛生局澄清是工會代表拒出席協商會議，合約已落實保障市民及員工權益，記者會內容是抹黑。

衛生局表示，此案已要求長庚保障大同留任員工權益，並載入合約、訂立罰則。長庚醫療合作案比原本委託高醫經營的條件增加10億元公益金，獲利的是全體市民，衛生局站在保護全體市民健康權益立場，將不畏施壓，也籲議員不要站在落選廠商的立場，去頭去尾斷章取義。

大同醫院經營權換手案餘波盪漾，高醫工會理事長柯心炫說，8月底長庚取得優先議約權，衛生局9月找高醫工會代表開2次協商會議，20日場次工會行文請求暫停，會中無勞工代表，黃志中卻片面做成結論，並於10月18日與長庚完成締約。先前決議事項，20日會議中全翻盤，未載入長庚勞動契約，衛生局自此關閉協商大門，改勞工局出面，勞工局官員還埋怨「干我什麼事」！

陳麗娜稍早在議會質詢勞工局長江健興，勞工代表不在場的勞資協議是否算數？江答覆「不算數」，她強烈譴責黃志中出賣大同醫護員工勞動權益，要求下台負責。陳麗娜說，黃局長曾承諾「員工權益談不攏就拿掉優先議約權」，但月20日卻片面做成結論，讓長庚完成簽約，高醫體系應循司法系統釐清真相。衛生局對此澄清，議約期間，工會函復局方，片面拒絕出席9月20日會議，絕非衛生局關閉協商大門。

衛生局 長庚 高醫

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