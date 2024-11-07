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牡丹社事件150年 屏東牡丹鄉率團前往宮古島簽備忘錄
牡丹社事件在東亞近代史上非常重要，今年正逢150周年，屏東縣牡丹鄉長潘壯志帶領牡丹及高士部落族人，特地前往日本沖繩縣宮古島市簽署「交流協定備忘錄」並參與「愛與和平紀念碑說明石刻」揭牌儀式，別具意義。
1871年宮古島納貢船發生海難，船上琉球人漂到恆春半島一帶，因語言問題與原住民發生衝突，54名琉球人不幸喪生。事後日本以此為由於1874年出兵台灣，是為牡丹社事件，因此改變東亞國際政治格局，深刻影響中、日、台、琉的歷史走向。
為了紀念此事件，牡丹鄉與宮古島市於2005年開始互動，時任牡丹鄉長林傑西推動「牡丹社事件－愛與和平世紀大和解和平之旅」，時任宮古島市長伊志嶺亮率隊前來，雙方遺族握手擁抱，共同面對歷史，用愛與寬容化解仇恨。
當時牡丹鄉公所也製作「愛與和平紀念碑」，分別設置於牡丹鄉牡丹社事件紀念公園，及日本宮古島市下地中學校，希望傳達愛與和平的普世價值。今年正逢牡丹社事件150周年，牡丹鄉代表團特地前往宮古島，設置愛與和平紀念碑的說明石刻，傳達紀念碑的設立目的及理念。
代表團也進行一場排灣族傳統祈福儀式，希望把平安祝福傳遞到宮古島的每個角落。鄉公所亦與宮古島市役所簽訂交流協定備忘錄，在教育文化、觀光旅遊、產業推廣3個面向，建立雙方合作基礎，推動雙邊城市外交加強合作。
潘壯志說，宮古島市是牡丹鄉在國際上第一個合作夥伴，雙方經由歷史事件的羈絆，更加認識與理解，希望透過交流活動讓雙方都能獲得正面效益，都有更美好的發展與未來。
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