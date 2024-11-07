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澎湖望安海龜故鄉 野放綠蠵龜重返大海

中央社／ 澎湖縣7日電

觀光署澎湖國家風景區管理處今天在海龜故鄉「望安綠蠵龜觀光保育中心」前海域進行海龜野放，2隻保育類綠蠵龜在望安地區國中小和幼兒園小朋友祝福下一起野放，重返大海展開新旅程。

學生合作小心翼翼將綠蠵龜移到沙灘野放，海龜迎浪奮力奔向海洋，在眾人加油祝福聲中展開生命新旅程。澎管處期盼透過生態環境教育，讓參與者共同為保護地球生態環境盡一分心力。

澎管處表示，今天在「望安綠蠵龜觀光保育中心」前海域進行野放的2隻保育類綠蠵龜，是民國110年底於望安島內發現稚龜，經澎湖漁業生物研究中心照護多年及評估，今年3月移至保育中心內照護場域進行復健，今天如期野放。

澎管處表示，望安綠蠵龜產卵棲地保護區劃設迄今30年，今天野放同時邀請生態保育團體「台灣愛龜協會」理事長、有「綠蠵龜爸爸」之稱的陳久林現場為望安地區的小朋友們進行環境教育宣導，讓保育工作向下扎根。

海龜 綠蠵龜 野放

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