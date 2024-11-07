澎湖縣府推優鮮認證水產品 年創逾5千萬元產值

澎湖縣政府輔導的「澎湖優鮮」高品質水產品，今天晚間成果發表會，今年創下逾新台幣5000萬元產值，期盼未來在地的養殖業者打團體戰，讓澎湖箱網養殖永續，共創雙贏的局面。

澎湖縣政府辦理「澎湖優鮮」成果發表會，今天晚間由縣府秘書長蔡淇賢、議長陳毓仁、無黨籍議員魏睿宏、農漁局長陳高樑、澎湖區漁會總幹事蔡月嬌、箱網養殖發展協會理事長薛宏營與天和養殖場等一起行銷「澎湖優鮮」高品質水產品。

蔡淇賢表示，澎湖的海鮮遠近馳名，深獲民眾喜愛，但食安更重要，澎湖縣政府率先於97年起推動「澎湖優鮮」認證，由當初的8家養殖業者加入，至今年成長至31家養殖業者，提供嚴選把關高品質水產品，雖然曾受寒害影響，但產值逐年成長，今年就創下了5000萬元以上的產值，期盼澎湖箱網養殖未來永續發展。

澎湖農漁局表示，縣府推廣澎湖優鮮認證水產品，除了協助行銷外，對於箱網養殖業者，還輔導有設置HDPE組合式浮筒箱網、澎湖海域箱網養殖區水溫監測即時回報系統、建置水下即時影像設備、寒害前收獲水產品緊急加工補助制度、補助漁民活魚運搬船費用等措施，讓養殖業者能克服寒害等極端氣候的威脅，減少災損。

澎湖縣農漁局表示，澎湖優鮮水產品，包括龍膽石斑、龍虎斑、海鱺、藍瓜及黃瓜石斑、黃金鲳等14種水產品獲得優鮮認證，天和等養殖場設計有6種鮮魚禮盒，今年銷售突破2萬5000組，銷售金額達5000萬元以上。