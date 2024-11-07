高雄茄萣野鳥排遺檢出禽流感 防檢署籲業者警覺
防檢署今天表示，位於候鳥遷徙路徑上游的日本，在野鳥、家禽已檢出高病原性禽流感，高雄茄萣雁鴨科野鳥排遺也有檢出，已請養禽業者提高警覺，加強防疫。
農業部動植物防疫檢疫署發布資訊指出，接獲獸醫研究所通知，經主動監測，在高雄茄萣雁鴨科野鳥排遺檢出H5N1亞型高病原性禽流感，高雄市政府動物保護處已依據標準作業程序清潔消毒採樣點位、監測周邊禽場，以防範禽流感疫情發生及傳播，同時呼籲養禽業者提高警覺，加強防疫。
另外，防檢署也說，就候鳥遷徙路徑來說，在台灣上游的日本，自9月以來，已檢出15件高病原性禽流感案例，包含以遊隼、雁鴨科、小水鴨及黃嘴天鵝為主的10件野鳥案例，以及5件家禽場案例。
還有韓國也檢出4件野鳥，包含捕獲野鳥、排遺和屍體，以及1件家禽場案例。
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