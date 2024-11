屏東教育創新基地與「為台灣而教」續約 翻轉偏鄉教育

屏東縣府培力青年教育人才,將車城國小溫泉分校閒置空間,打造「教育創新基地」,2022年9月啟用後,委任「Teacher For Taiwan為台灣而教(簡稱TFT)」,經營管理,帶動教育人才進入屏南,今將續約簽3年,縣長周春米感謝TFT,「沒有被落山風吹跑」,借重團隊專業,補足並翻轉教育中最艱難的城鄉差距。

「參與協助的團隊都是天上掉下來的禮物!」周春米說,3年前在車城國小溫泉分校啟用「屏東教育創新基地」,是第1座以教育為主題地方創生場域,作為青年教育人才與資源匯聚,是屏南地區最有力教育資源,感謝TFT團隊與均一教育平台基金會、誠致教育基金會等單位長期合作並投入資源,成為創新教育融合地方創生的典範模式

周春米說,屏東教育創新基地是縣府勞青處、教育處2單位攜手TFT,整合資源為屏東的孩子提供更多元、更有創意的學習機會,多年來培育113名青年教師在屏東校園服務。

TFT第六屆校友吳家儀正在僑勇國小當實習老師,她說,她是車城人,國中就到外面念書,一念10幾年,透過TFT計畫回到家鄉服務當老師,看著眼前孩子們,就想起過去的她自己。也讓她堅定知道,未來她若成為正式老師一定要回到屏東。

TFT第七屆校友游唯莙來自桃園,她說,今年來到屏東第五年,念外交系的她,起初進入教育現場感到不知所措,學校步調很快,在TFT的協助下,有培訓、教學支持,舉辦研習課程,專業督導觀課,教學、帶班級有什麼不足,提供改善策略。她也正在念屏東大學研究所,希望能屏東教育資源回饋到恆春半島。