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屏東教育創新基地與「為台灣而教」續約 翻轉偏鄉教育

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣車城國小溫泉分校閒置空間打造「教育創新基地」，2022年9月啟用後，委任「Teacher For Taiwan為台灣而教（簡稱TFT）」經營管理，今天續約再簽3年，為偏鄉教育努力。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城國小溫泉分校閒置空間打造「教育創新基地」，2022年9月啟用後，委任「Teacher For Taiwan為台灣而教（簡稱TFT）」經營管理，今天續約再簽3年，為偏鄉教育努力。圖／屏東縣政府提供

屏東縣府培力青年教育人才，將車城國小溫泉分校閒置空間，打造「教育創新基地」，2022年9月啟用後，委任「Teacher For Taiwan為台灣而教（簡稱TFT）」，經營管理，帶動教育人才進入屏南，今將續約簽3年，縣長周春米感謝TFT，「沒有被落山風吹跑」，借重團隊專業，補足並翻轉教育中最艱難的城鄉差距。

「參與協助的團隊都是天上掉下來的禮物！」周春米說，3年前在車城國小溫泉分校啟用「屏東教育創新基地」，是第1座以教育為主題地方創生場域，作為青年教育人才與資源匯聚，是屏南地區最有力教育資源，感謝TFT團隊與均一教育平台基金會、誠致教育基金會等單位長期合作並投入資源，成為創新教育融合地方創生的典範模式

周春米說，屏東教育創新基地是縣府勞青處、教育處2單位攜手TFT，整合資源為屏東的孩子提供更多元、更有創意的學習機會，多年來培育113名青年教師在屏東校園服務。

TFT第六屆校友吳家儀正在僑勇國小當實習老師，她說，她是車城人，國中就到外面念書，一念10幾年，透過TFT計畫回到家鄉服務當老師，看著眼前孩子們，就想起過去的她自己。也讓她堅定知道，未來她若成為正式老師一定要回到屏東。

TFT第七屆校友游唯莙來自桃園，她說，今年來到屏東第五年，念外交系的她，起初進入教育現場感到不知所措，學校步調很快，在TFT的協助下，有培訓、教學支持，舉辦研習課程，專業督導觀課，教學、帶班級有什麼不足，提供改善策略。她也正在念屏東大學研究所，希望能屏東教育資源回饋到恆春半島。

縣府勞青處表示，TFT持續進駐屏東教育創新基地所帶來正面回響，推動屏東教育發展，也展現青年人才培育的多元可能性，讓對於教育創新有想法的青年們可以找到志同道合的夥伴，未來也將持續合作地方教育工作者與地方創生青年團體，激盪跨領域對話，讓教育不再有城鄉差距，讓青年可以留在屏東實現夢想。

屏東縣車城國小溫泉分校閒置空間打造「教育創新基地」，2022年9月啟用後，委任「Teacher For Taiwan為台灣而教（簡稱TFT）」經營管理，今天續約再簽3年，為偏鄉教育努力。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城國小溫泉分校閒置空間打造「教育創新基地」，2022年9月啟用後，委任「Teacher For Taiwan為台灣而教（簡稱TFT）」經營管理，今天續約再簽3年，為偏鄉教育努力。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城國小溫泉分校閒置空間打造「教育創新基地」，2022年9月啟用後，委任「Teacher For Taiwan為台灣而教（簡稱TFT）」經營管理，今天續約再簽3年，為偏鄉教育努力。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城國小溫泉分校閒置空間打造「教育創新基地」，2022年9月啟用後，委任「Teacher For Taiwan為台灣而教（簡稱TFT）」經營管理，今天續約再簽3年，為偏鄉教育努力。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城國小溫泉分校閒置空間打造「教育創新基地」，2022年9月啟用後，委任「Teacher For Taiwan為台灣而教（簡稱TFT）」經營管理，今天續約再簽3年，為偏鄉教育努力。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城國小溫泉分校閒置空間打造「教育創新基地」，2022年9月啟用後，委任「Teacher For Taiwan為台灣而教（簡稱TFT）」經營管理，今天續約再簽3年，為偏鄉教育努力。圖／屏東縣政府提供

TFT 偏鄉教育 屏東縣

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