金門金城三期區段徵收施工揚塵 議員要求限期改善
金門也有沙塵暴問題？近日金門東北季風強勁，住在「金城鎮第三期區段徵收工程」周邊住戶發現，施工期間造成周邊空氣品質惡化，還有工程車輛離開工地後未經適當清潔，導致砂石汙染道路，致使車輛與住家頻繁受到塵土侵擾，民眾抱怨連連，議員蔡其雍接到民眾陳情，今天上午邀集相關單位到場會勘，要求限期改善。
蔡其雍表示，近日來他與金門縣環保局多次接獲民眾陳情，指出「金城鎮第三期區段徵收工程」施工期間造成塵土飛揚侵擾，住戶打掃清潔的頻率比以前高出許多，影響鄰近居民的生活品質；為迅速解決此問題，蔡其雍邀集「城三徵收工程」相關的金門縣政府工務處、環保局、地政局、金城鎮公所，與施工、監工廠商，共同商討改善對策，以有效抑制施工區域的揚塵。
蔡其雍表示，對於已經進行開挖且回填的施工區域，已要求施工廠商加強防塵措施並全面覆蓋防塵網，並於早晚時段灑水以抑制揚塵。此外，針對暫時堆放的土堆，要求施工單位同樣覆蓋防塵網，並在必要時增加灑水頻率，或噴灑合格的化學穩定劑，以確保砂石不會因風力擴散至周邊，同時請監工單位及縣府工務處落實督導工作，從源頭減少塵土飄揚的問題。
蔡其雍強調，針對工地車輛離場後未妥善清潔的問題，已要求施工廠商盡速啟用工地出口的洗車池設施，確保所有車輛離場前徹底清洗。對於已經汙染的周邊道路，要求施工廠商承擔清潔責任，並請環保局落實執法，依法要求施工廠商限期改善。必要時，請環保局會同金城鎮公所清潔隊協助清洗，防止道路因沙塵造成交通事故。
據了解，「金城鎮第三期區段徵收工程」開發面積達20.13公頃，將是金城鎮重點的發展區域，包括「社六公地區域」及「第二區臨時停場」範圍，屆時約可提供520位汽車停車格、70位機車停車格，解決鄉親市區停車的問題。蔡其雍也呼籲縣府，施工過程應嚴格遵守環保標準，以維護居民的健康與生活品質，他將持續要求相關權責單位落實監督，務必讓抑塵改善措施能有效的發揮，確保「城三徵收工程」減少對周遭居民造成困擾。
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