「唐獎榮耀展」移師高雄科工館 展期2年

唐獎榮耀展移師國立科學工藝博物館續展2年，今舉行開幕活動，該展覽結合科技與藝術創新呈現，讓觀展者在視覺與思想嶄新體驗，場內設置互動牆面，帶領大家透過情境探索生技醫藥、永續發展、漢學、法治領域的學術奧妙。

唐獎教育基金會執行長陳振川與國立科學工藝博物館長李秀鳳共同出席開幕會場，合體宣傳第6屆「唐獎榮耀展」高雄場，雙方在多屆合作下，讓南部地區民眾更進一步了解得主對世界重大貢獻。

陳振川指出，這屆榮耀展策展概念以唐獎榮耀與美好生活對話為核心，結合科技與藝術的創新呈現方式，讓觀展者在視覺與思想上的交乘體驗，場內設置互動牆面及對談展區，透過巧妙設計的情境，帶領大家探索體會這些成就如何造福日常生活。

陳振川表示，展區主軸「唐獎小鎮」構思做設計，以家的意象串連推進美好生活、永續之家、醫學研討會、漢學書房、法治公民會所及數位互動區6大主題，形式上便以屋脊的山形牆元素搭配一室一主題，透過得主肖像與對話框，營造對談式情境，引導民眾獲得啟發。

此外，必看亮點的數位互動區更提供民眾沉浸式的觀展體驗，以直觀又趣味的方式呈現抽象學術成就，也拉近得主研究與日常生活距離，其中「小唐的一天」展示牆運用結合科技與藝術的新型態展示手法，只要輕觸牆面的中英文按鈕，即可觸發多樣動態效果，生動地展示得主的研究成果。