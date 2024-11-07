金門超多外來種危害環境 縣府成立移除小組

金門近年來屢傳出有孔雀、互花米草、銀膠菊、紅火蟻、鴿子等外來種危害地區環境物種，引起各界高度重視，金門縣長陳福海昨日偕同團隊前往動植物防疫所，除視察所內辦公環境與業務狀況，也關切動物收容與認養情形，並就外來種的危害環境物種，指示縣府相關單位成立專責小組，嚴陣以待，整合各部門及中央資源，積極投入移除工作。

縣府表示，外來種生物恐影響金門地區生態，原本紅火蟻由沙美地區逐漸擴及全縣範圍，互花米草在海岸線快速生長，衝擊潮間帶生態，銀膠菊數量增加易引起人體過敏反應，孔雀族群增長帶來噪音、農損、飛安等問題，鴿子糞便造成環境汙染，

陳福海表示，應積極爭取中央各部門資源，以金門離島環境獨特性，將外來物種以故事性紀錄方式，向中央呈現，以爭取離島基金預算的支持，為避免危害繼續擴大蔓延，經費不足則由縣府編列預算執行。外來種移除已經歷長期的處理，如何有效防堵，應以務實的態度去面對，並規畫3年期的計畫，前2年做有效處理，第3年達成移除的績效目標。

陳福海強調，專業很重要，借重中央及學術領域專精的人才延攬，加入專責處理小組團隊，去集思廣益處置作為，納入專業建議達到事半功倍的效果。而委外的外來種防治移除工作，責成單位應督導，並追蹤承商處理的進度，以期成果目標達成率。另對於收容流浪動物後續認養問題，可以透過慈善機構如慈濟、佛教會、家扶中心等活動配合，讓有愛心、善心人士來認養，提高認養機會。