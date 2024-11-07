高市原鄉茂林獲贈長照車輛 便捷部落長者暢行無阻

高雄市有線電視業者今天捐贈茂林區1輛價值170萬元長照交通車。提供原民部落長者、安全便捷交通接送服務，提升老人家外出意願，豐富老後生活，降低或延緩失智風險。

捐贈儀式在新高雄有線電視股份有限公司董事長康宇成、市議員范織欽，當地茂林里、多納里、萬山里長及部落長者一同歡喜見證這樁熱心公益善舉。

依衛生局數據，茂林區總人數1885人，其中55歲以上人口513人，占老人人口27.21%，已屬超高齡社會。茂林區衛生所擔任轄區社區整合型服務中心（A單位）資源整合角色，統計茂林區長照服務使用人數132人，長照服務涵蓋率已達100%。

在衛生局、原住民委員會與民間團體努力下完成長照資源布建，包括文化健康站3家、失智據點1處、日間照顧中心1家、家庭托顧1家及長照交通接送車2輛。未來期許今天捐贈的第3輛長照交通車提供原民部落長者、安全便捷交通接送服務，提升長者外出意願，協助參與社區據點共餐、社區課程、家庭托顧及日間照顧中心等活動，降低或延緩失智風險，藉此豐富老後生活。

衛生局今天表示，截至今年9月底止，高雄市老年人口數計53萬8114人，老人比率達19.69%，高於全國平均18.76%；同時112年底高雄市長照服務涵蓋率已達83.20%，高於全國平均80.19%，期望讓更多長照需求市民獲得妥善長照服務。

為提供長照個案外出「行」的便利，因應使用人數逐年增加趨勢，衛生局爭取新增82輛長照專車，包括偏遠地區長照專車10輛，現已有171家特約單位、729輛長照交通車投入服務行列（就醫、社區據點及日間照顧中心）。今年1至7月就醫及社區據點交通接送服務人數共1萬7079人、服務74萬6051趟次，較112年平均每月使用人數成長率55.96%。

高雄市偏遠地區（含原住民區）共7個行政區，目前交通車輛數32輛，較112年車輛數增加10輛，成長率45.45%；113年1至7月就醫及社區據點交通接送服務人數683人、服務1萬8771趟次，較112年平均每月使用人數成長率49.23%。同時結合交通局幸福小黃公車、愛接送計程車，以及醫療院所合作醫療專車提供交通接送服務，大幅增加交通接送服務量能。