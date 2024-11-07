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川普當選影響高雄產業？經發局：短期沒有太變動

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導
高市議員湯詠瑜關心川普當選美國總統對高雄未來產業影響，經發局長廖泰翔回應，短期內不會有太大變動。記者徐白櫻／翻攝
高市議員湯詠瑜關心川普當選美國總統對高雄未來產業影響，經發局長廖泰翔回應，短期內不會有太大變動。記者徐白櫻／翻攝

美國前總統川普將重返白宮執政，高市議員湯詠瑜在議會關心是否對高雄未來產業、招商產生影響。高市經發局長廖泰翔表示，高雄新進投資以AI、半導體、電動車為主，短期內不會有太大變動。

高市議會今天下午進行財政部門業務報告及質詢。經發局長廖泰翔指出，AI產業布局部分，鴻海集團旗下的鴻華先進在橋科建置AI電巴製造廠。NVIDIA（輝達）與鴻海在亞灣建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，AMD（超微）規畫在亞灣設據點，開發AI軟硬體前瞻技術。此外，台積電楠梓產業園區部份，今年10月台積電P3廠開工，P1廠下月進行裝機作業。

議員湯詠瑜質詢經發局，川普的經濟政策明確，要降低美國失業率、把更多工作機會帶回美國，主張美國製造，另在競選過程中也對台積電有相關評論；高雄有些投資來自美國，半導體高科技貨品進出口非常敏感，受到高度管制，經濟部長郭智輝抱持正向樂觀態度，不知對川普就職後對高雄招商引資、中美關稅戰爭，半導體產業有無需要調整之處？有何因應策略？

廖泰翔回應，大趨勢來說，非中產業鏈與含中產業鏈不會改變，不過美國可能針對中國關稅調高至60%，其他國家調高20%至10%，中國接下來出口至美國會受到大幅度影響，對於投資中國的台商來說，會加速整體產業鏈或供應鏈移轉力道。另以台灣出口來說，未來美國針對非中國家關稅採取普遍性提高，沒有針對特定國家或特定產業別，對台灣來說不會有直接性影響。

湯詠瑜追問，對於高雄未來招商方向、重點或額度是否影響。廖回應，需要持續觀察，目前高雄新進投資以AI、半導體、電動車為主，以趨勢來說，短期內不會有太大變動。

半導體 高雄市

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