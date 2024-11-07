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「經典Odyssey影像‧體驗」進駐駁二 陳其邁：一起來感受高雄變遷

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右三）今天在「經典Odyssey影像‧體驗」特展致詞時表示，假如忘記歷史，就沒有辦法展望未來。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁（右三）今天在「經典Odyssey影像‧體驗」特展致詞時表示，假如忘記歷史，就沒有辦法展望未來。記者王勇超／攝影

「經典Odyssey影像‧體驗」特展從今天開始到12月8日，在駁二藝術特區蓬萊倉庫B3-4展區盛大展出。高雄市長陳其邁今天出席開幕記者會，欣賞十大主題區內的十項經典歷年專題企畫圖文。陳其邁鼓勵民眾把握機會，來駁二進入時光隧道，從影像、照片等體驗過去高雄都市發展的軌跡，更加了解這塊土地。

陳其邁在致詞時說，假如忘記歷史，就沒有辦法展望未來，高雄很珍惜發展的過程，像是高雄火車站，是充滿情感連結的地方，所以當時謝長廷市長選擇將車站移開不拆除，現在馬路完工後，車站也移回原處，讓高雄人能夠舊地重遊、回憶過去，也讓車站成為亞洲帝冠式建築中唯一保留較好的建物。

陳其邁表示，駁二倉庫群孕育流行文化，光是大港開唱，每年都有數萬人齊聚，在開闊海邊盡情吶喊，心情舒服暢快。鄰近駁二的哈瑪星香蕉碼頭過去曾出口香蕉，直通日本橫濱，後來活化作為餐廳使用，如今搖身一變成為進行高科技、生成式AI智慧城市計畫的聚落，賦予地方新的生命。

陳其邁說，高雄從漁村發展至工業城市，到現在成為一座兼具多功能的宜居城市，變化極大，期盼藉由高雄人在發展中打拚的故事，一代代傳承獨屬於高雄人豪邁、開闊、熱情及打拼的精神；他也感謝慈濟傳播人文志業基金會及慈濟高雄分會將「經典」雜誌分享給137所學校的學子，讓年輕世代也能夠對故鄉有更深刻的了解。

「經典Odyssey影像‧體驗」特展主題以「荷馬史詩Odyssey奧德賽」為靈感，呼應英雄奧德賽在返鄉旅程中面對的挑戰與成長。除了透過攝影圖像、互動體驗，更安排17場以上的講座，讓民眾藉由探索世界的文化之旅，感受自然與人文交融，並打破過去文化活動重北輕南趨勢，選在高雄舉辦，以時間軸重現歷年來《經典》雜誌對高雄的報導。

高雄市長陳其邁（左三）今天出席「經典Odyssey影像‧體驗」特展。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁（左三）今天出席「經典Odyssey影像‧體驗」特展。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁（右三）在經典雜誌總編輯王志宏（右一）簡短的導覽後，進入「經典Odyssey影像‧體驗」特展會場。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁（右三）在經典雜誌總編輯王志宏（右一）簡短的導覽後，進入「經典Odyssey影像‧體驗」特展會場。記者王勇超／攝影

陳其邁 駁二

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