「經典Odyssey影像‧體驗」進駐駁二 陳其邁：一起來感受高雄變遷

「經典Odyssey影像‧體驗」特展從今天開始到12月8日，在駁二藝術特區蓬萊倉庫B3-4展區盛大展出。高雄市長陳其邁今天出席開幕記者會，欣賞十大主題區內的十項經典歷年專題企畫圖文。陳其邁鼓勵民眾把握機會，來駁二進入時光隧道，從影像、照片等體驗過去高雄都市發展的軌跡，更加了解這塊土地。

陳其邁在致詞時說，假如忘記歷史，就沒有辦法展望未來，高雄很珍惜發展的過程，像是高雄火車站，是充滿情感連結的地方，所以當時謝長廷市長選擇將車站移開不拆除，現在馬路完工後，車站也移回原處，讓高雄人能夠舊地重遊、回憶過去，也讓車站成為亞洲帝冠式建築中唯一保留較好的建物。

陳其邁表示，駁二倉庫群孕育流行文化，光是大港開唱，每年都有數萬人齊聚，在開闊海邊盡情吶喊，心情舒服暢快。鄰近駁二的哈瑪星香蕉碼頭過去曾出口香蕉，直通日本橫濱，後來活化作為餐廳使用，如今搖身一變成為進行高科技、生成式AI智慧城市計畫的聚落，賦予地方新的生命。

陳其邁說，高雄從漁村發展至工業城市，到現在成為一座兼具多功能的宜居城市，變化極大，期盼藉由高雄人在發展中打拚的故事，一代代傳承獨屬於高雄人豪邁、開闊、熱情及打拼的精神；他也感謝慈濟傳播人文志業基金會及慈濟高雄分會將「經典」雜誌分享給137所學校的學子，讓年輕世代也能夠對故鄉有更深刻的了解。