擺脫「行人地獄」 墾丁大街標線型人行道明年1月完成

墾丁大街人車爭道情形嚴重，為了提升墾丁大街行人安全並改善觀光環境，屏東縣政府推動「墾丁大街人行環境改善規畫」，畫設實體及標線型人行道、行人穿越道、左轉附加車道、停車帶等，明年1月底標線型人行道將率先完成，行人將更加安全。

墾丁大街長約800公尺，根據暑期人流調查，夜間人流量高達2至3萬人次。不過墾丁大街位於省道台26線上，為雙向4車道，兩側並無行人通行空間，遊客只能行走於外側車道，大街也缺乏行人穿越道等設施，對行人安全有重大威脅。

為了推動「以人為本」的行人空間，縣府6、7兩日舉辦「墾丁大街人行環境改善規畫」實地勘查及座談會，邀請交通專家學者與相關機關代表參與。縣府也與當地民眾溝通協調，希望凝聚共識逐步改善墾丁大街環境。

對此縣政府委託的專業工程顧問公司表示，從墾丁海水浴場至小灣路約2000公尺路段，應優先規畫人行環境改善措施，包括重新分配車道比例、設置行人道及停車帶，解決行人空間不足的問題。

目前計畫包括打造1800公尺的實體人行道和1650公尺的標線型人行道，並新增5處行人穿越道及10處左轉附加車道，提升行人及車輛安全。另設置1000公尺臨時停車帶及大客車停車區10處，方便攤商夜間營運。

所需經費約5000萬元，縣府爭取內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」申請補助，目前現地測量、車流量調查、初步路型設計均已完成，預計標線型人行道段最快於明年1月底完成。