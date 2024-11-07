快訊

首度與烏軍交火！美官員曝北韓軍慘烈戰況 首戰「相當多人被殺」

禁伐補償6萬追加預算補足 總預算案達3點共識明可望付委

銀杏增為強颱！外圍環流接近雨轟2地區 最新路徑、對台影響曝光

擺脫「行人地獄」 墾丁大街標線型人行道明年1月完成

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
墾丁大街人車爭道情形嚴重，屏東縣政府推動「墾丁大街人行環境改善規畫」，將畫設人行道、行人穿越道、停車帶等。記者潘奕言／攝影
墾丁大街人車爭道情形嚴重，屏東縣政府推動「墾丁大街人行環境改善規畫」，將畫設人行道、行人穿越道、停車帶等。記者潘奕言／攝影

墾丁大街人車爭道情形嚴重，為了提升墾丁大街行人安全並改善觀光環境，屏東縣政府推動「墾丁大街人行環境改善規畫」，畫設實體及標線型人行道、行人穿越道、左轉附加車道、停車帶等，明年1月底標線型人行道將率先完成，行人將更加安全。

墾丁大街長約800公尺，根據暑期人流調查，夜間人流量高達2至3萬人次。不過墾丁大街位於省道台26線上，為雙向4車道，兩側並無行人通行空間，遊客只能行走於外側車道，大街也缺乏行人穿越道等設施，對行人安全有重大威脅。

為了推動「以人為本」的行人空間，縣府6、7兩日舉辦「墾丁大街人行環境改善規畫」實地勘查及座談會，邀請交通專家學者與相關機關代表參與。縣府也與當地民眾溝通協調，希望凝聚共識逐步改善墾丁大街環境。

對此縣政府委託的專業工程顧問公司表示，從墾丁海水浴場至小灣路約2000公尺路段，應優先規畫人行環境改善措施，包括重新分配車道比例、設置行人道及停車帶，解決行人空間不足的問題。

目前計畫包括打造1800公尺的實體人行道和1650公尺的標線型人行道，並新增5處行人穿越道及10處左轉附加車道，提升行人及車輛安全。另設置1000公尺臨時停車帶及大客車停車區10處，方便攤商夜間營運。

所需經費約5000萬元，縣府爭取內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」申請補助，目前現地測量、車流量調查、初步路型設計均已完成，預計標線型人行道段最快於明年1月底完成。

縣府將於11月中舉辦說明會，邀請在地居民、民代、商家、業者及權責機關參加，針對規畫內容提出建議與需求，確保符合社區實際需求並得到共識與支持。希望明年墾丁大街能以全新風貌迎接國內外旅客，推動恆春半島觀光永續發展。

墾丁大街人車爭道情形嚴重，屏東縣政府推動「墾丁大街人行環境改善規畫」實地勘查及座談會，邀請交通專家學者與相關機關代表參與。圖／縣府提供
墾丁大街人車爭道情形嚴重，屏東縣政府推動「墾丁大街人行環境改善規畫」實地勘查及座談會，邀請交通專家學者與相關機關代表參與。圖／縣府提供
墾丁大街人車爭道情形嚴重，屏東縣政府推動「墾丁大街人行環境改善規畫」實地勘查及座談會，邀請交通專家學者與相關機關代表參與。圖／縣府提供
墾丁大街人車爭道情形嚴重，屏東縣政府推動「墾丁大街人行環境改善規畫」實地勘查及座談會，邀請交通專家學者與相關機關代表參與。圖／縣府提供
墾丁大街人車爭道情形嚴重，屏東縣政府推動「墾丁大街人行環境改善規畫」實地勘查及座談會，邀請交通專家學者與相關機關代表參與。圖／縣府提供
墾丁大街人車爭道情形嚴重，屏東縣政府推動「墾丁大街人行環境改善規畫」實地勘查及座談會，邀請交通專家學者與相關機關代表參與。圖／縣府提供

人行道 墾丁 行人

延伸閱讀

高雄七賢橋旁路口轉角變寬還裝護欄 散步好安心

桃園近3年行人事故件數前10路段 議員要求改善

從人行道騎往車道…台中男童騎單車遭機車撞上 再被休旅車輾過

自行車該看行人還是車輛號誌？北巿交通局解答了

相關新聞

高雄前鎮區知名早餐店「米奇」出沒 爬上餐檯吃薯餅

高雄前鎮區知名早餐店驚見有「米奇」光臨，一隻肥滋滋老鼠爬上餐檯吃薯餅，老鼠太大隻，整隻塞袋口扭成一團，直擊民眾拍照上網說...

「經典Odyssey影像‧體驗」進駐駁二 陳其邁：一起來感受高雄變遷

「經典Odyssey影像‧體驗」特展從今天開始到12月8日，在駁二藝術特區蓬萊倉庫B3-4展區盛大展出。高雄市長陳其邁今...

川普當選影響高雄產業？經發局：短期沒有太變動

美國前總統川普將重返白宮執政，高市議員湯詠瑜在議會關心是否對高雄未來產業、招商產生影響。高市經發局長廖泰翔表示，高雄新進...

擺脫「行人地獄」 墾丁大街標線型人行道明年1月完成

墾丁大街人車爭道情形嚴重，為了提升墾丁大街行人安全並改善觀光環境，屏東縣政府推動「墾丁大街人行環境改善規畫」，畫設實體及...

廣達「游於藝」金門盟中正國小開幕 讓藝術在校園開花

廣達基金會所設「游於藝」計畫致力於多元結合的藝術策展推展到學生生活的角落，讓偏鄉的孩童也能享受到藝術的滋養。游於藝金門盟...

大同醫院醫護去留？高醫工會控關閉協商大門 衛生局：工會代表拒出席

高雄市立大同醫院經營權易主，明年起由長庚醫療法人接手，上千名醫護人員去留受關注。高醫工會今與高雄市議員陳麗娜召開記者會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。