廣達「游於藝」金門盟中正國小開幕 讓藝術在校園開花

廣達基金會所設「游於藝」計畫致力於多元結合的藝術策展推展到學生生活的角落，讓偏鄉的孩童也能享受到藝術的滋養。游於藝金門盟於今天上午在中正國小舉行聯合開幕典禮，未來展覽將橫跨東西半島，將有各校的小尖兵分別駐校導覽，歡迎所有熱愛藝術的家長與民眾能持續關注，讓藝術在校園生活中美麗開花。

今天上午的開幕活動，包括廣達文教基金會執行長徐繪珈、縣府教育處長孫麗琪、社教科長王麗娟、行政院金馬服務中心科長張俊堯，還有113學年度金門盟盟校的金湖國中校長莊錦智、中正國小校長陳為信、多年國小校長張志猛、金城國中主任翁振陵及何浦國小主任李卓恩；另中正國小退休校長蔡雪芳和正義國小校長葉炳煙也到場參與盛會。

孫麗琪表示透過雙方合作，才能促成「金門盟」的生成，也在藝術的視覺饗宴裡，看見孩子們口述藝術、介紹展品的多元展能，感覺大家都很專業，不但幫助金門孩子提供畫作鑑賞的經驗，更有思維與觀察地表達對藝術作品的分享與評賞，這是超越展覽能深植人心的另一層價值與意義。

廣達文教基金會執行長徐繪珈則表示，期盼透過廣達的策展，讓教師們能夠激發出豐富的延伸課程，從而活絡各校園內的藝術教育，造福更多小朋友。

中正國小的小尖兵楊甯翔表示，參與小尖兵導覽的經歷，讓他更認識藝術家的畫作以及感受。何浦國小四年級學生楊舒涵則表示，參與此次活動讓她受益良多，觀察到盟主學校的小尖兵們各個好勇敢，突破害羞地大聲導覽，並且表情與動作都吸引她的目光，讓她深受啟發。