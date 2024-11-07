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廣達「游於藝」金門盟中正國小開幕 讓藝術在校園開花

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
游於藝金門盟於今天上午在中正國小舉行聯合開幕典禮，開場的小學生演出，讓人印象深刻。記者蔡家蓁／攝影
游於藝金門盟於今天上午在中正國小舉行聯合開幕典禮，開場的小學生演出，讓人印象深刻。記者蔡家蓁／攝影

廣達基金會所設「游於藝」計畫致力於多元結合的藝術策展推展到學生生活的角落，讓偏鄉的孩童也能享受到藝術的滋養。游於藝金門盟於今天上午在中正國小舉行聯合開幕典禮，未來展覽將橫跨東西半島，將有各校的小尖兵分別駐校導覽，歡迎所有熱愛藝術的家長與民眾能持續關注，讓藝術在校園生活中美麗開花。

今天上午的開幕活動，包括廣達文教基金會執行長徐繪珈、縣府教育處長孫麗琪、社教科長王麗娟、行政院金馬服務中心科長張俊堯，還有113學年度金門盟盟校的金湖國中校長莊錦智、中正國小校長陳為信、多年國小校長張志猛、金城國中主任翁振陵及何浦國小主任李卓恩；另中正國小退休校長蔡雪芳和正義國小校長葉炳煙也到場參與盛會。

孫麗琪表示透過雙方合作，才能促成「金門盟」的生成，也在藝術的視覺饗宴裡，看見孩子們口述藝術、介紹展品的多元展能，感覺大家都很專業，不但幫助金門孩子提供畫作鑑賞的經驗，更有思維與觀察地表達對藝術作品的分享與評賞，這是超越展覽能深植人心的另一層價值與意義。

廣達文教基金會執行長徐繪珈則表示，期盼透過廣達的策展，讓教師們能夠激發出豐富的延伸課程，從而活絡各校園內的藝術教育，造福更多小朋友。

中正國小的小尖兵楊甯翔表示，參與小尖兵導覽的經歷，讓他更認識藝術家的畫作以及感受。何浦國小四年級學生楊舒涵則表示，參與此次活動讓她受益良多，觀察到盟主學校的小尖兵們各個好勇敢，突破害羞地大聲導覽，並且表情與動作都吸引她的目光，讓她深受啟發。

據了解，此次展覽以「米羅的奇幻小宇宙」為主題，將在中正國小開幕後，陸續在金湖國中、金城國中、何浦國小、金湖國小、多年國小等盟校展出，展出為期半年，橫跨東西半島的展覽，將有各校的小尖兵分別駐校導覽，歡迎所有熱愛藝術的家長與民眾能持續關注，讓藝術在校園生活中美麗開花，深信欣賞與表達的萌芽將會有超越藝術本身讓人會心一笑的獨特魅力共鳴。

游於藝金門盟於今天上午在中正國小舉行聯合開幕典禮，會中還安排小學生上台擔任小尖兵導覽。記者蔡家蓁／攝影
游於藝金門盟於今天上午在中正國小舉行聯合開幕典禮，會中還安排小學生上台擔任小尖兵導覽。記者蔡家蓁／攝影
游於藝金門盟於今天上午在中正國小舉行聯合開幕典禮，與會師生一起合影留念。記者蔡家蓁／攝影
游於藝金門盟於今天上午在中正國小舉行聯合開幕典禮，與會師生一起合影留念。記者蔡家蓁／攝影
游於藝金門盟於今天上午在中正國小舉行聯合開幕典禮，廣達文教基金會執行長徐繪珈（左）頒發感謝狀給中正國小校長陳為信。記者蔡家蓁／攝影
游於藝金門盟於今天上午在中正國小舉行聯合開幕典禮，廣達文教基金會執行長徐繪珈（左）頒發感謝狀給中正國小校長陳為信。記者蔡家蓁／攝影

校園 金門

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