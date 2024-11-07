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高市勞工局助原民婦轉職司機 服務偏鄉重拾自信

中央社／ 高雄7日電

家住杉林區的布農族婦人杜美娟，今年7月透過高市勞工局協助，錄取偏鄉小客車司機，不僅提供穩定收入，且符合政府跨域津貼及婦女再就業計畫資格，還可申領相關補助與獎勵金。

依高雄市勞工局資料，杜美娟為生計所需，曾在工地當臨時粗工及戶外除草工作，體力負荷較大且收入並不穩定，隨年齡漸長，也意識到必須尋求更適合與穩定工作機會。

勞工局表示，經勞工局杉林就業服務台就業服務員諮詢與評估，杜美娟找到轉職契機，考量她不喜歡長時間在辦公室工作個性，但卻對駕駛工作充滿興趣，就服員為她聯繫企業、安排面試。今年7月幫助錄取小客車司機職缺，且就業地點與穩定就業後條件，符合跨域津貼及婦女再就業計畫資格，還可申領相關交通補助與穩定就業獎勵金。

勞工局指出，杜美娟現在工作主要負責接送偏鄉地區行動不便長者與民眾，提供交通服務，協助更便捷前往醫院、復健中心。她積極投入工作，工作表現受主管和同事肯定，這次轉職不僅提供穩定的收入，也從工作中重拾自信與成就感。

勞工局訓練就業中心主任宋世宏說，求職民眾可就近向勞工局各就業服務站（台）諮詢就業獎助資訊，包括「婦女再就業計畫」是為鼓勵因家庭因素退出勞動市場180天以上婦女重返職場，符合資格婦女經公立就業服務機構推介，並受雇同一雇主滿90天，最高可領取新台幣3萬元就業獎勵金。

另外，為協助失業民眾順利重返工作，並減少異地就業障礙，政府也提供包含交通、搬遷與租屋等補助，若失業民眾經由公立就業服務機構推介至距離原居住地30公里以上就業地點，並在同一雇主處連續工作滿30天，符合跨域津貼各項相關規定，最高可申請9萬元補助。

勞工局 雇主

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