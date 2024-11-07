高雄前鎮區知名早餐店「米奇」出沒 爬上餐檯吃薯餅

高雄前鎮區知名早餐店驚見有「米奇」光臨，一隻肥滋滋老鼠爬上餐檯吃薯餅，老鼠太大隻，整隻塞袋口扭成一團，直擊民眾拍照上網說「嚇鼠我了~真懂趁熱吃」；業者則坦承照片屬實，衛生局今依法重罰。

有網友昨po網爆料，指前鎮區早餐店餐檯驚見大老鼠，有眼尖網友認出該家早餐店位於一心路，販售的餐點品項，琳瑯滿目，生意不差，不過卻爆出食安衛生疑慮，老鼠大喇喇爬上餐檯，鑽進裝著薯餅的紙袋，大快朵頤，只留一截長長鼠尾巴在外頭。

貼文上傳後，網友留言熱烈討論，有人說「料理鼠王」、「主廚認證」、還有人調侃「拿去炸鼠條」；不過目擊民眾也留言回應，有告知店家，他們也馬上處理了。

衛生局今派員稽查，依食品良好衛生規範準則查察，現場未見老鼠等病媒蹤跡，惟業者坦承影片內容屬實，將依食品安全衛生管理法第14條及第47條第1項第6款規定，裁罰3萬元以上3百萬元以下罰鍰。

衛生局說，查作業場所垃圾桶未加蓋、冰箱門未保持清潔、冷凍庫食材分裝未加蓋，食材分裝罐未標示有效日期、未有冷凍冷藏庫記錄表，未貼照洗手掛圖等多項缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條第1項及第44條第1項規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。