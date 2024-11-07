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高捷黃線YC03標大埤路至三多一路 近期進場施工

中央社／ 高雄7日電

行經三民等6大行政區的高雄捷運黃線，串聯捷運紅線及橘線、輕軌及台鐵等4條鐵道運輸系統。其中，由工信工程承攬的YC03標土建統包工程，預計11月起陸續進場施工。

黃線YC03標統包商工信工程公司昨晚在婦幼青少年活動中心舉辦首場施工說明會，邀請沿線居民、民意代表及廠家共同出席與會。

捷運局說明，黃線計畫路線採「Y」字形，分建工民族路段及澄清五甲路段。其中，YC03標範圍位於澄清路段(大埤路~三多一路間)，全長約3.03公里，設Y5、 Y16、Y17及Y18等4座地下車站，車站間採潛盾隧道工法，預計11月起將陸續進場澄清路段架設施工圍籬。

捷運局指出，未來會要求統包商施工過程中，確實依市府道安會報核定交維計畫執行，並責成專管及監造顧問加強監督管理，降低對交通用路人及周邊環境影響。

黃線是健全大高雄捷運路網核心一環，串聯高捷紅線及橘線、輕軌及台鐵等4條鐵道運輸系統，路線經鳥松、三民、苓雅、新興、鳳山及前鎮等6大行政區，服務人口約116萬人，占高雄市總人口約41.8%。

黃線在民國111年3月獲行政院核定後，已完成全線機電

系統、軌道，以及第一階段土建標YC01、YC02及YC03工程招標作業，目前第二階段細部設計也同時委請廠商辦理細部設計中。

輕軌 高雄捷運

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