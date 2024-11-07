大同醫院醫護去留？高醫工會控關閉協商大門 衛生局：工會代表拒出席

高雄市立大同醫院經營權易主，明年起由長庚醫療法人接手，上千名醫護人員去留受關注。高醫工會今與高雄市議員陳麗娜召開記者會，指控衛生局未保障工作權益便與長庚完成締約，「片面關閉協商大門」，還把醫護工作權問題踢給勞工局，痛批衛生局、勞工局互踢皮球，要求衛生局長黃志中下台。衛生局澄清，工會代表拒出席協商會議，非衛生局關上門。

高醫工會理事長柯心炫今受訪表示，8月底長庚取得優先議約權後，衛生局就找高醫工會勞工談判代表，在9月10、13開了２次協商會議，20日沒參加，但有行文要求先暫停會議，這場會議一個勞工代表都沒有，黃志中卻片面做成會議結論，且在10月18日與長庚完成締約。

柯心炫指出，先前3場協商會議，衛生局皆有明定工會所提的決議事項，9月20日會議工會沒參加，結果竟全都翻盤，工會所提要求和條件，全都沒在長庚勞動契裡，一項都沒落實。

其中長庚承諾大同醫護加薪5000元，工會要求放在本俸，卻變成留任獎金，且僅承認大同年資，以前的完全不予承認，定契轉正也未納入契約。

柯心炫說，衛生局關閉協商大門，再也不跟高醫工會談，後由勞工局出面負責協商，竟有勞工局官員埋怨「干我什麼事」，很顯然衛生局、勞工局就是互踢皮球。

柯心炫說，高醫工會一直努力幫留下員工爭取福利，但衛生局大門已經關起來了，她說原本念在黃志中還在高醫工作，基於同事情誼，本來對黃很放心找高醫工會談，談好卻又翻盤，沒想到被一騙再騙。

陳麗娜稍早在市議會質詢勞工局長江健興，勞工代表不在場的勞資協議是否算數？江明確答覆「不算數」，她強烈譴責黃志中出賣大同醫護員工勞動權益，要求他下台負責。

陳麗娜拿出錄音及會議記錄指，黃曾經承諾「員工權益談不攏就拿掉優先議約權」，會議記錄也寫到「員工就業保障、市民就醫權利係為本次議約首重內容，倘其中缺一，第一順位喪失議約權利。」

陳麗娜表示，黃志中藉此承諾博得大同員工信任，13日會議勞資雙方未有共識，20日會議高醫工會暫不出席，衛生局卻繼續開會，還在勞方代表不在場情況下，做成7點會議結論，讓長庚得以據此召開說明會，進而10月18日完成簽約，衛生局種種不對勁、不合法作為，荒腔走板，建議高醫體系循司法系統，釐清真相。

對此衛生局澄清，議約期間今年9月10、13日召開二次「高雄市立大同醫院員工權益保障會議」，於 9月13日約定20日召開第三次會議，然而工會於9月18日函復衛生局，片面表示拒出席9月20日會議，於9月18、19日再主動聯繫工會代表，若20日不行、19日任何時間都可以配合，惟工會代表仍表示無法出席，「絕非今日所指稱衛生局片面關閉協商大門」。

衛生局表示，要求長庚應保障留任大同醫院員工權益，已逐條議約、載入合約並定有罰則，嚴重違約者將予以解約，履約條件包含落實監督留任大同員工薪資福利及待遇優於現狀，市府同時要求高醫妥善安置大同醫院回歸體系員工，員工可自由選擇留任或回歸高醫體系。

長庚醫療合作案比原來委託高醫經營的條件「增加10億公益金」，獲利的是全體市民，70歲以上長者門、急診「免收掛號費」，低收入戶與身心障礙者於門、急診「全免掛號費及部分負擔」，建置「重度級急救責任醫院」等雙方的合約條件，都明顯優於落選的高醫財團。

衛生局強調，將站在保護全體市民健康權益立場，不畏施壓推動市醫改革，呼籲陳麗娜議員「顧市民的健康權益，不要站在落選廠商的立場去頭去尾斷章取義。」