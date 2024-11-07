屏東縣紅豆慘兮兮…颱風接連侵擾打亂時程 又遇綠鬣蜥啃食

屏東縣紅豆種植面積約4200多公頃，其中萬丹鄉種植面積最大有1400多公頃，是紅豆主要產地，但今年紅豆種植遇到山陀兒、康芮颱風來襲侵擾，加上綠鬣蜥啃食嫩葉，讓農民苦不堪言。

立委徐富癸今邀集農糧署、林業及自然保育署、縣府農業處，議員許展維等人到場萬丹等地會勘。

議員許展維說，紅豆今年栽種是國曆9月20日與10月1日之後，沒想到遇上山陀兒、康芮颱風接連攪局，擾亂農民種植，加上紅豆種植100天，通常是元旦採收，明年一期稻作1月15日要栽種，今年紅豆接連受到颱風災害影響，擾亂時程，幾乎紅豆沒有收成。

立委徐富癸今邀集相關單位會勘，農民反映，近3個月接連3個颱風侵台，上次凱米颱風受災復耕後康芮颱風再次侵襲，田間紅豆苗損失嚴重；另外，紅豆幼苗也飽受綠鬣蜥嚴重啃食，農民苦不堪言。

徐富癸今邀集相關單位會勘後，徐富癸說，請屏縣府儘速將受災狀況邀集相關單位災情確認會勘後報送農業部農糧署，請農業部秉持從速度、從優、從簡的原則下，儘速公告屏東全縣紅豆救助，讓農民能從災害中儘速復耕。

民眾飽受綠鬣蜥侵擾，今天會勘新園、萬丹兩地農民，用漁網製成防護圍籬網，捕獲及防治綠鬣蜥的成效不錯。

徐富癸說，要求農業部林保署對綠鬣蜥捕捉經費能持續，未來明年度經費編列上亦應適度提高補助額。另外在綠鬣蜥防護作業資材上，請農糧署及縣府能給予受害農民適度防護資材補助，也請農糧署明年度能開辦「綠鬣蜥防治資材補助相關專案計畫」，讓綠鬣蜥問題能從「持續捕捉」與「田間防護」兩面向著手。