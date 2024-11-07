屏東縣闖紅燈較112年大減 3天專案取締1772件

屏東11月闖紅燈專案取締，3天共取締1772件。屏東縣警察局表示，今年1至10月間闖紅燈，相較去年同期大減，顯示執法措施有效，將持續針對易肇事路段，加強取締。

屏東縣警察局表示，今年11月4日至6日展開闖紅燈專案取締行動，針對駕駛人闖紅燈等惡性違規行為進行嚴格執法，合計取締違規1772件；盼藉嚴謹執法，強化駕駛人對交通規則重視，減少交通事故，促進用路安全。

根據屏東縣警察局統計，今年1至10月期間，屏東縣共取締闖紅燈違規達2萬8668件，較去年同期減少4735件；因闖紅燈所致交通事故發生率顯著降低，今年共發生518件，導致5人死亡、791人受傷，與去年同期相比，事故減少95件、死亡人數減少2人、受傷人數減少127人，顯示執法措施已有效抑制不當駕駛行為。

屏東縣警局表示，為提升路口交通安全，將持續針對縣內易肇事路段加強取締行動，透過巡邏稽查及科技執法，對闖紅燈行為嚴格執法，同時積極宣導交通法規，盼以具體成效促進民眾對法規的遵守與認知，減少闖紅燈造成傷亡。

屏東縣警察局長戴台㨗表示，警察執法目的並非為了處罰，而是希望導正部分駕駛人不良習慣，呼籲所有駕駛人行經路口時，應保持高度警覺、嚴守交通號誌，養成守法駕駛良好習慣。