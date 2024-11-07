屏東縣捕蜂捉蛇、綠鬣蜥委外廠商遭收押 議員憂空窗

屏東縣政府農業處捕蜂捉蛇、抓捕綠鬣蜥委外廠商爆出數量登載不實，從中詐領業務費，遭檢方收押。縣議員陳揚今質詢關切，廠商收押，擔心業務面臨空窗期。農業處長鄭永裕說，年底標案將結束，會考量先用小額經費委外廠商移除，也與法制單位研議是否解約。

陳揚說，屏檢查出捕蜂捉蛇、抓捕綠鬣蜥委外廠商涉弊案，數量登載不實，涉及詐欺，捕蜂捉蛇標案有1千多萬，綠鬣蜥標案約800多萬，這些金額約1900多萬，有沒有花在刀口上？屏東縣綠鬣蜥越捕越多，過程有沒有黑數？加上現正值紅豆種植成長季節，綠鬣蜥造成農損。

農業處長鄭永裕答詢說，捕蜂捉蛇、綠鬣蜥是同一個廠商，目前了解比較有問題是捕蜂捉蛇區塊，綠鬣蜥部分看起來沒有大的問題，主要是行政程序與契約內容疑義，目前偵查中，也不便對外說明。

陳揚說，因為綠鬣蜥侵擾持續發生，農民苦不堪言，農業處對於空窗期因應、配套措施？農業處長鄭永裕說，這兩天會做出決定，會先了解廠商工班是否還能運作，若無法運行，會考量先用小額經費委外廠商協助移除，也會與法制單位了解合約內容。

陳揚說，也請政風單位做內部調查，立意良善政策，卻變成越捕越多，爆出弊端。鄭永裕說，縣府會加強內部控管與查驗機制。