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高雄9月重大工安6人死亡 局長江健興坦承「有去拜拜」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄重大工安意外頻傳，尤其9月共有6 人死亡，在議員邱于軒追問下，勞工局長江健興坦承「有去拜拜」。記者徐白櫻／翻攝
高雄重大工安意外頻傳，尤其9月共有6 人死亡，在議員邱于軒追問下，勞工局長江健興坦承「有去拜拜」。記者徐白櫻／翻攝

高雄年初至今重大工安意外造成27人死亡，建築工地、屋頂修繕等類墜落意外占多數。多名議員憂心，營造業缺工嚴重，業者頻趕工，應研擬對策。高市勞工局長江健興在議員追問下坦言有去拜拜，勞檢處已加強微型工程稽查及宣導。

2021年至2023年，高雄每年平均有29人因重大工安事件死亡。今年1月至10月，已有27人死亡，如市立殯儀館3月發生工人修採光罩工人墜落，6月岡山工人從7米鋁梯墜落，9月義享天地及鳳山三井工地均有工人墜落死亡。

副議長曾俊傑昨在議會指出，1到7月19人死亡，每月平均2.7人因工安死亡，一年換算下來32.4人，數字有點嚇人。營造業缺工，業者趕工下忽略工安防護，也有因為不熟悉工安防護的新人匆忙上工等，工安事件頻傳。

議員簡煥宗今天接力質詢勞工局說，今年9月死亡人數（6人）特別高，大多是墜落案件，有無分析檢討。勞檢處長郭清吉回應，9月鳳山 LaLaport大型工地建案意外2死，其他是裝修冷氣、摔落河堤等微型或修繕工程；市府每兩個月會針對微型工地進行討論，經由里幹事通報後安排宣導，也會在不同營造群組職業工會發文提醒。以重大職災來說，雇主要負最大責任，業者要自律、勞工也要有安全意識，最終才是政府機關強力稽核。

勞工局長江健興6月剛從民間產業工會轉任高市府。江坦承，他從工會領域轉換行政單位局長，4個月來還不適應，最愉快工作還是為勞工服務。

議員邱于軒追問，以發生原因分析，墜落、滾落共發生150件，比例高達23％，「最近幾個月發生滿多件工安意外，你有沒有去拜拜？」。江回應，他確實有去拜拜，另會針對小型水電行或臨時聘請的工人加強宣導，持續對工安率最高的營造業與製造業稽查與宣傳。

高市議員簡煥宗認為，過去3年高雄平均每年有29人因重大工安意外死亡，今年恐怕會破30人，一條生命代表一個家庭，希望今年數字可凍結。記者徐白櫻／翻攝
高市議員簡煥宗認為，過去3年高雄平均每年有29人因重大工安意外死亡，今年恐怕會破30人，一條生命代表一個家庭，希望今年數字可凍結。記者徐白櫻／翻攝
高市副議長曾俊傑說，營造業缺工嚴重，業者若趕工容易忽略工安防護，勞工局要提出有效的因應對策。圖／高市議會提供
高市副議長曾俊傑說，營造業缺工嚴重，業者若趕工容易忽略工安防護，勞工局要提出有效的因應對策。圖／高市議會提供

工人 工安 死亡 高雄市

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